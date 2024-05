„Ojciec chrzestny AI": Sztuczna inteligencja zabierze pracę. Stała kwota dla każdego

Wyścig zbrojeń sztucznej inteligencji

Profesor Hinton obawia się zagrożeń dla naszego gatunku związanych z wykorzystaniem AI do celów wojskowych. Ostatni rok pokazał, że rządy nie chcą ograniczać takiego wykorzystania sztucznej inteligencji, podczas gdy silna konkurencja na rynku oznacza ryzyko, iż firmy technologiczne nie „włożą wystarczającego wysiłku w zachowanie bezpieczeństwa”.

Naukowiec powiedział, że należałoby wprowadzić coś podobnego do konwencji genewskich - traktatów międzynarodowych, które ustanawiają prawne standardy humanitarne na wojnie. Może być potrzebne uregulowanie wojskowego wykorzystania sztucznej inteligencji. - Najbardziej martwię się, że AI może autonomicznie podjąć decyzję o zabijaniu ludzi" - powiedział.

Zapytany, czy Zachód ściga się z autokracjami, takimi jak Rosja i Chiny w kwestii wojskowego wykorzystania sztucznej inteligencji, profesor Hinton odpowiedział: - Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział kilka lat temu, że ktokolwiek kontroluje sztuczną inteligencję, kontroluje świat. Wyobrażam sobie, że bardzo ciężko nad tym pracują.

Jego zdaniem, na szczęście, Zachód prawdopodobnie znacznie wyprzedza rywali w badaniach. - Prawdopodobnie wciąż jesteśmy nieco przed Chinami. Ale Chiny wkładają w rozwój AI więcej zasobów. - Jeśli chodzi o wykorzystanie wojskowe, myślę, że będzie wyścig - dodał.

AI przejmie kontrolę?

Ale i sama AI staje się zagrożeniem. Profesor Hinton oszacował na 50 proc. ryzyko, że „za pięć do 20 lat będziemy musieli stawić czoła problemowi sztucznej inteligencji próbującej przejąć kontrolę”. Doprowadziłoby to do zagrożenia unicestwieniem ludzkości, ponieważ możemy „stworzyć formę inteligencji, która jest po prostu lepsza niż inteligencja biologiczna..." - To bardzo niepokojące - dodał.