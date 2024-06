Co to jest LiDAR, do czego służy, ile kosztuje i w jakich telefonach go znaleźć?

LiDAR, czyli Light Detection and Ranging, to urządzenie wykorzystujące metodę teledetekcji, do pomiaru odległości (w tym również odległości zmiennych) między obiektami. Odległości są określane na podstawie zmian długości fal emitowanych przez laser oraz różnic w czasie powrotu wiązki. Dzięki LiDAR-owi można tworzyć różnego rodzaju modele trójwymiarowe. Urządzenie to ma bardzo wiele zastosowań w różnych branżach, stąd jego popularność rośnie. Jak podaje firma badawcza Markets and Markets, wielkość rynku LiDAR w 2023 r. wyceniono na 1,14 mld dol., a do 2029 r. ma on osiągnąć wartość 3,7 mld dol., przy średniorocznym wzroście na poziomie 18,2 proc.

Do czego służy LiDAR?

Rozróżniamy dwa rodzaje LiDar: topograficzne i batymetryczne. Topograficzny wykorzystuje laser bliskiej podczerwieni do mapowania terenu i tworzenia modeli powierzchni, batymetryczny zaś przenikające wodę zielone światło. Informacje uzyskane z pomiarów za pomocą tego ostatniego są bardzo ważne w pobliżu linii brzegowych i w portach, są również wykorzystywane do lokalizowania obiektów na dnie oceanu.

Oto kilka przykładów zastosowań urządzenia LiDAR :

• AEC to branżowy akronim oznaczający architekturę, inżynierię i budownictwo, LiDAR służy tu do śledzenia projektów budowlanych i tworzenia cyfrowych bliźniaków budynków oraz do mapowania środowiska zbudowanego.