W nowym akumulatorze zastosowano nowy stały elektrolit siarczkowy o nazwie LPSO, który nie wymaga siarczku litu. W efekcie akumulator, opracowany przez Chiński Uniwersytet Nauki i Technologii (USTC), działa porównywalne z konkurencyjnymi rodzajami baterii nowej generacji przy koszcie mniejszym niż 10 proc. dotychczasowych. Wynalezienie nowego stałego elektrolitu, który eliminuje konieczność stosowania drogiego siarczku litu, umożliwi ogromny postęp w projektowaniu akumulatorów.

Jak działają nowe akumulatory

Według chińskich mediów przybliża to kraj do celu, jakim jest przewodnictwo w wyścigu o prymat w technologii akumulatorów. W przeciwieństwie do tych tradycyjnych, w których do przewodzenia jonowego między elektrodami stosuje się ciekłe lub żelowe elektrolity polimerowe, w akumulatorach półprzewodnikowych stosuje się elektrolity stałe. Akumulatory półprzewodnikowe mają rozwiązać wszystkie obecne problemy związane z pojemnością i bezpieczeństwem.

Baterie półprzewodnikowe mogą wykorzystywać tlenki lub siarczki jako katodę w celu zwiększenia gęstości energii. Ze względu na ich doskonałą wydajność, siarczki są zwykle uważane za najbardziej obiecującą opcję dla przyszłego praktycznego zastosowania akumulatorów całkowicie półprzewodnikowych, jednak ich wysoki koszt stanowił dotąd barierę.