Chcieli tworzyć historię i nadać AI prawa pracownicze. Porażka dużej firmy

Nadanie modelom sztucznej inteligencji takiej samej pozycji, jaką mają pracownicy, przekroczyło bowiem wyraźnie granicę w czasach, gdy ludzi przeraża przyszłość, w której środowisko pracy będzie w dużej mierze kształtowane nie przez nich, a przez algorytmy. Eksperci wieszczą utratę milionów miejsc pracy za sprawą nowej technologii. Tylko w zeszłym miesiącu Microsoft wskazał „falę sztucznej inteligencji” jako powód zwolnienia 1500 pracowników.

Trudno się dziwić, że wybuchła prawdziwa burza w firmie i poza nią. „Mam pytania" - napisał na LinkedIn Hebba Youssef, dyrektor ds. personalnych w Workweek. „Moje największe: dlaczego?"„Ta strategia i przekaz w dużym stopniu są nietrafione i mówię to jako osoba budująca firmę zajmującą się sztuczną inteligencją” – napisał z kolei szef personelu platformy sprzedaży AI Aomni, Sawyer Middeleer. „Traktowanie agentów AI jak pracowników oznacza brak szacunku dla człowieczeństwa prawdziwych pracowników. Co gorsza, oznacza to, że postrzegasz ludzi po prostu jako „zasoby ”, które należy optymalizować i mierzyć w porównaniu z maszynami” - dodał. „Pracownicy już wystarczająco borykają się z problemami, a teraz muszą konkurować z tzw. pracownikami AI” – napisał inny użytkownik. „Czy możemy ich włożyć z powrotem do pudełka i odesłać?”

Nie tylko firmy próbują personifikować sztuczną inteligencję. Na przykład Uniwersytet Stanowy Ferris w Michigan ogłosił niedawno plany przyjęcia dwóch „studentów”, czyli botów AI, którzy będą zapraszani do „uczestnictwa” w zajęciach i interakcji z innymi studentami – ludźmi.

Sztuczna inteligencja zabierze pracę, a pomysł Lattice powróci

Po ostrych reakcjach Lattice wycofała się z pomysłu. „Ta innowacja wywołała wiele rozmów i pytań, na które nie ma jeszcze jasnych odpowiedzi” – napisała Sarah Franklin w oświadczeniu dla magazynu „Fortune”. „Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z naszymi klientami w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji, ale nie będziemy dalej angażować pracowników cyfrowych w ten produkt” - dodała.