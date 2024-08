Baterie żegnają lit i nabierają mocy. Rewolucyjne pomysly na zasilanie urządzeń

Ujjain chciał sprawdzić, czy cały system będzie działał w jeszcze mniejszej skali, a materiałem wybranym do przetestowania jego pracy były nanorurki węglowe. Jego zespół połączył dostępne na rynku nanorurki węglowe w nici, a następnie naciągnął je i skręcił w jedną, pokrywając ją różnymi substancjami w celu poprawy jej wytrzymałości i elastyczności.

Okazało się, że skręcone nanorurki węglowe mogą pomieścić 15 tys. razy więcej energii na jednostkę masy niż stalowe sprężyny. Ale to nie stal się liczy. Największym konkurentem są akumulatory litowo-jonowe, urządzenie o największej gęstości energii zbudowane przez ludzkość.

Ujjainowi i grupie naukowców, której przewodzi, udało się wykazać trzykrotnie większą gęstość magazynowania energii niż w przypadku standardowego akumulatora litowo-jonowego. W przeciwieństwie do zmiennej wydajności, jaką cechuje się ten ostatni w różnych temperaturach, skręcone nanorurki węglowe wykazały spójność w magazynowaniu energii w szerokim zakresie temperatur, od -60 stopni Celsjusza do 100 °C.

Technologia ta ma bardziej mechaniczne cechy niż elektrochemiczne, więc jest bezpieczniejsza, co oznacza wiele zastosowań, np. w medycynie. Może utorować drogę nowym implantom i czujnikom, które będą małe i lekkie. „Badanie pokazuje, że skręcone nanorurki węglowe mają ogromny potencjał w zakresie magazynowania energii mechanicznej i jesteśmy podekscytowani możliwością podzielenia się tą wiadomością ze światem” – stwierdził Ujjain w oświadczeniu cytowanym przez „Interesting Engineering”.

A może galaretka?

Nanorurki mogą być rewolucją w medycynie, podobnie jak baterie wyglądające jak galaretki, składające się z hydrożeli – trójwymiarowych sieci polimerów zawierających ponad 60 proc. wody. Mogą trafić do różnych implantów (np. w celu dostarczania leków lub leczenia schorzeń takich jak epilepsja), ale i robotów czy akcesoriów typu wearables. Takie baterie stworzyli naukowcy z Cambridge. Podczas gdy konwencjonalna elektronika wykorzystuje sztywne materiały metaliczne z elektronami jako nośnikami ładunku, te galaretkowe akumulatory wykorzystują jony do przenoszenia ładunku, podobnie jak węgorze elektryczne. Nie tylko dostarczają prąd, ale ponieważ są rozciągliwe (mogą rozciągać się ponaddziesięciokrotnie w stosunku do swojej pierwotnej długości bez utraty przewodności), są w stanie same się naprawiać. Profesor Oren Scherman, dyrektor Laboratorium Syntezy Polimerów w Melville, który współkierował badaniami, przekonuje, że prawdopodobieństwo odrzucenia implantu hydrożelowego przez organizm byłoby znacznie mniejsze, ponieważ nie zawierają sztywnych elementów, np. metalowych.