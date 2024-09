Skóra staje się przezroczysta i widać wszystko. Przełomowy sposób wykrywania chorób

Dr Zihao Ou, adiunkt i główny autor badania, podał na łamach czasopisma „Science”, iż na obszary czaszki i brzucha nałożył mieszankę zawierającą tartrazynę. To żółty sztuczny barwnik azowy produkowany głównie do celów spożywczych. Jego zaletą jest to, iż absorbuje światło, zaś to sprawiło, że skóra żywych myszy stała się niewidoczna. W konsekwencji, przy zastosowaniu preparatu, organy wewnętrzne doświadczalnych okazów były widoczne gołym okiem. Naukowcy z Dallas przekonują, że – o ile ta prosta technika zostanie wdrożona – może otworzyć nowy sposób obserwacji organów w ciele i przyczynić się do rozwoju obrazowania medycznego.

Barwnik otwiera ciało

Metoda jest prosta i bardzo skuteczna. Testy wykazały, iż roztwór szybko wnika w skórę, czyniąc te plamy przezroczystymi. – Cały proces trwa kilka minut. Czas zależy od tego, jak szybko cząsteczki dyfundują do skóry – argumentuje Zihao Ou.

Jak tłumaczy, ów efekt jest odwracalny, bo działanie barwnika jest tymczasowe. Co więcej, preparat opracowany przez naukowców jest przyjazny dla samej skóry. Jak podaje serwis Eureka Alert, jeśli ta prosta technika zostanie wdrożona, będzie mogła być stosowana choćby przy prostych zabiegach (np. do poprawy widoczności żył podczas pobierania krwi, czy przy usuwaniu tatuaży laserem). Jednakże potencjał tego odkrycia jest znacznie większy. Ou twierdzi, iż barwnik mógłby pomóc przy wczesnym wykrywaniu nowotworów.

Co przyniosą badania na ludziach

Sekretem wynalazku było znalezienie takiego roztworu, który skutecznie zmniejszy rozproszenie światła w tkance skórnej. Tartrazyna działa właśnie w taki sposób – pochłania większość światła, zwłaszcza niebieskiego i ultrafioletowego. Funkcjonowanie preparatu, który nazwano FD & C Yellow 5, sprawdzili naukowcy ze Stanford University. Wykorzystując roztwór i laserowe obrazowanie kontrastowe zaobserwowali przepływ krwi w mózgu żywej myszy. Z kolei „przezroczysty” brzuch ujawnił narządy wewnętrzne, skurcze mięśni, czy działanie układu trawiennego.