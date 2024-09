Brytyjska „metoda na wnuczka” szalenie niebezpieczna. Oszuści zaprzęgli technologię

Oszuści kradną głos i pieniądze

Jak zatem bronić się przed tak zaawansowany „scamem”? Eksperci wskazują, że nie należy zbyt wiele publikować na swój temat online, a co więcej radzą, by ustalić tzw. bezpieczną frazę w kontaktach ze znajomymi i bliskimi. Chodzi o rodzaj hasła, czy zwrotu, które łatwo zapamiętać, a może posłużyć do identyfikacji z kim faktycznie mamy do czynienia podczas rozmowy telefonicznej. Przy tym owa „bezpieczna fraza” nie powinna być przekazywana we wiadomościach tekstowych, bowiem ona również mogłaby wpaść w niepowołane ręce.

Narzędzi do klonowania głosu w internecie nie brakuje. Jednym z najbardziej zaawansowanych i popularnych jest system stworzony przez ElevenLabs. Start-up stworzony przez Piotra Dąbkowskiego i Matiego Staniszewskiego, opracował model AI, który stał się światowym hitem – potrafi generować szereg realistycznych głosów na podstawie tekstu lub istniejącej już mowy. Można go używać np. do dubbingu, ale również deepfake’ów. System jest już w stanie generować płynną mowę w ok. 30 językach.

Na początku br. OpenAI również zaprezentował narzędzie do replikacji głosu. Technologia, za którą stoją twórcy ChatGPT, nie została jednak udostępniona publicznie. OpenAI podało, iż projekt Voice Engine niesie bowiem ze sobą potencjalne ryzyko niewłaściwego zastosowania.