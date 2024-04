Naukowcy odkryli, gdzie pochowano Platona. Pomogło „bioniczne oko”

Trzy lata temu zespół badawczy Uniwersytetu w Pizie podjął się rozszyfrowania papirusów z Herkulanum za pomocą nowej technologii, zwanej „bionicznym okiem”. Od czasu odkrycia zwojów w XVIII wieku wielu papirologów próbowało już sprawdzić, co kryją papirusy i częściowo im się to udało. Jednak większość bezcennego dokumentu pozostaje zwęglona i teoretycznie nie nadaje się do odczytania.

Wybuch Wezuwiusza zniszczył 1800 zwojów w bibliotece w mieście Herkulanum podczas erupcji w 79 roku n.e., która pogrzebała także sąsiednie Pompeje. Erupcja wulkanu zamieniła zwoje w zwęglony węgiel drzewny, z którego badacze próbują odczytać treść od kilku stuleci.

Odczytane tysiąc słów

W XVIII wieku archeolodzy odnaleźli papirusy Herkulanum w Willa Papirusów (Villa dei Papyri), która należała do teścia Juliusza Cezara - Lucjusza Kalpurniusza Pizona Cezoninusa. Był on właścicielem jedynej klasycystycznej biblioteki, która przetrwała okres grecko-rzymski. Uważa się, że znajdowały się tam dzieła Sofoklesa, Epikura i Arystotelesa. Zniszczenie tych zwojów ma niemal podobne znaczenie jak zniszczenie przez wielki pożar zbiorów w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Papirolog Graziano Ranocchia z Uniwersytetu w Pizie ogłosił w Biblioteca Nazionale w Neapolu pewne obiecujące średnioterminowe wyniki swojego projektu badawczego „Szkoły greckie”. „Bioniczne oko” umożliwiło jego zespołowi badawczemu odczytanie około 1000 słów z historii Akademii autorstwa Filodema z Gadary, epikurejskiego poety i filozofa. Dzięki tej nowej technologii przeniknęli warstwy węgla za pomocą optycznej tomografii koherentnej (OCT) i technik obrazowania hiperspektralnego w podczerwieni.