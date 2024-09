Mózg z turbodoładowaniem. Już czas połączyć go z chmurą i wgrywać umiejętności

W 2019 roku międzynarodowy zespół naukowców przedstawił projekt interfejsu mózg–chmura, który umożliwi ludziom dostęp do ogromnej ilości danych w internecie, która obecnie wynosi około 147 zettabajtów danych. Opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie „Frontiers in Neuroscience”. Główny autor artykułu, dr Nuno R.B. Martins, uważa, że możliwość stworzenia takiego interfejsu jest bardziej obiecujące niż kiedykolwiek ze względu na tempo rozwoju technologii. Jego badania w dziedzinie neuronauki, nanotechnologii i ludzkiej długowieczności doprowadziły go do wniosku, że B–CI jest możliwe – nawet jeśli teraz może to brzmieć absurdalnie.

Martins i jego zespół badawczy mają wizję osadzenia mikroskopijnego nanobota w każdej komórce mózgowej. Przeciętny ludzki mózg zawiera około 86 miliardów neuronów. Setki miliardów niewiarygodnie małych nanobotów byłyby wyspecjalizowane w trzech różnych rodzajach komórek mózgowych: „endoneuroboty” wewnątrz neuronów, „synaptoboty” w bliskim sąsiedztwie synaps i „gliaboty” wewnątrz komórek glejowych.

Nanoboty w mózgu

Naukowcy badają szereg procedur umieszczania w ludzkim organizmie nanobotów, w tym dożylne wstrzyknięcie do krwiobiegu, wstrzyknięcie przezskórne lub prosto do nosa, aby pomóc pokonać barierę krew–mózg, która normalnie reguluje chemię mózgu i chroni go przed szkodliwymi substancjami. Nanoboty przepłyną przez tę barierę, wnikną do komórek mózgowych i ustawią się w odpowiednich miejscach, a zewnętrzne pola magnetyczne pomogą skierować nanoboty do właściwych obszarów mózgu. Potem nanoboty mogą używać elastycznych nanosensorów dla każdej z synaps, aby bezpośrednio monitorować i wchodzić w interakcje z przetworzonymi i przechowywanymi informacjami. Boty mogą również używać szybkiej sieci nanowłókien optycznych do odbierania i przesyłania danych między mózgiem a chmurą. Przeprogramowanie w czasie rzeczywistym może zapewnić nanobotom regularne aktualizacje oprogramowania – zapewniają naukowcy.

Podkreślają zalety tej technologii, twierdząc, że stworzenie „globalnego supermózgu” doprowadziłoby do harmonii ludzkości. „To wspólne poznanie mogłoby zrewolucjonizować demokrację, zwiększyć empatię i ostatecznie zjednoczyć kulturowo zróżnicowane grupy w prawdziwie globalne społeczeństwo” – twierdzi Martins. Poza tym nieinwazyjny, nieszkodliwy dostęp do mózgu pozwoliłby na jego monitorowanie i ewentualne zapobieganie niektórym problemom ze starzeniem się, takim jak utrata synaps i wynikający z niej spadek funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera. Kurzweil uważa też, że nanoboty mogą kiedyś naprawiać organy, co będzie praktycznym kolejnym krokiem w zapewnieniu ludzkiej długowieczności.

Co jednak z wadami tej koncepcji, na które zwracają uwagę krytycy? Na przykład, zagrożeniem prywatności i bezpieczeństwa, które od początku były problemem podczas łączenia się online. Inne dylematy etyczne obejmują zagrożenia dla zdrowia i wyzwania regulacyjne. Co z chorobami psychicznymi, z którymi zmagają się ludzie? Czy chorzy zostaną wykluczeni z tej globalnej społeczności? Jak faktycznie działałaby wymiana danych między komórkami a nanobotami? Na te pytania naukowcy nie mają odpowiedzi, ale zapewniają, że ich szukają.