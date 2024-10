Materiał powstał we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Kina i festiwale filmowe borykają się z problemem dostępności repertuaru dla osób ze szczególnymi potrzebami. Aby wyrównać szanse i dać wszystkim jednakową możliwość korzystania z oferty kinowej oraz zapewnić komfort odbioru powstała aplikacja AudioMovie.

AudioMovie ze wsparciem dla kin

AudioMovie to aplikacja na urządzenia mobilne, umożliwiająca udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji (AD) dla osób niewidomych i słabowidzących oraz audionapisów (AS) osobom starszym lub cierpiącym na dysleksję, które mogą mieć problemy z czytaniem ścieżek dialogowych. Dziś takie osoby często rezygnują z zakupu biletu na film, a tym samym są w pewien sposób wykluczone z części życia kulturalnego.

Celem AudioMovie jest udostępnianie alternatywnych ścieżek dźwiękowych do dowolnego seansu na urządzeniu mobilnym użytkownika. Nie jest konieczne organizowanie seansów specjalnych, w tym bezpłatnych. Z założenia dzięki temu osoby niewidome i słabowidzące, jak każdy inny widz, kupują bilet i wybierają się do kina, kiedy mają na to ochotę. Rozwiązanie dostępne jest obecnie w kilkunastu kinach w całej Polsce, a jego twórcy otrzymują kolejne zamówienia na instalacje.

Ale to nie koniec możliwości AudioMovie. Aplikacja umożliwia bowiem także udostępnianie ścieżek dźwiękowych (lektora, dubbingu) w językach obcych. Takie rozwiązanie nabiera dodatkowego praktycznego znaczenia w obecnej sytuacji, w której w Polsce przebywa duża liczba obcokrajowców.

Co również jest ważne dla kin i organizatorów wydarzeń filmowych, audiodeskrypcja i inne ścieżki dźwiękowe pobierane są przez urządzenia mobilne w postaci zaszyfrowanej. Ich odkodowanie następuje w kinie przed seansem, na podstawie specjalnego kodu QR, generowanego dla konkretnego seansu, w konkretnym kinie i o konkretnej godzinie. Po seansie pobrany materiał jest automatycznie usuwany z urządzenia.

Polskie innowacja technologiczna

AudioMovie powstało jako efekt współpracy konsorcjum polskich instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Każdy podmiot wniósł do projektu swoją wiedzę i doświadczenie.

W skład konsorcjum weszły: Fundacja Siódmy Zmysł – lider konsorcjum, Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, spółka Centrum Transferu Technologii EMAG oraz Kino Pod Baranami.

W ramach projektu Łukasiewicz – EMAG, który jest obecny na rynku od ponad 45 lat, był odpowiedzialny za wszelkie aspekty techniczne rozwiązania AudioMovie i aktualnie jest podmiotem, który na mocy umowy z partnerami wdraża, utrzymuje i zarządza aplikacją.

AudioMovie to rozwiązanie kompletne technologicznie i legislacyjnie, mające na celu walkę ze zjawiskiem wykluczenia z kultury. Aktualnie system współpracuje z kinowymi serwerami projekcji Dolby, Doremi i Barco.

Aplikacja uzyskała prawo do posługiwania się znakiem Polski Produkt Przyszłości.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Twórcy AudioMovie mieli oczywiście na uwadze wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem aplikacji. Łukasiewicz – EMAG w swojej podstawowej działalności ma do czynienia z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, w tym badaniami laboratoryjnymi i certyfikacją bezpieczeństwa. Do dyspozycji jest m.in. własny Security Operation Centre (SOC), świadczący usługi cyberbezpieczeństwa na rzecz innych podmiotów.

Urządzenie synchronizujące, które są umieszczane w kinie, spełniają wymogi poziomu uzasadnionego zaufania EAL2 wg normy ISO/IEC 15408 (Common Criteria).

W skład systemu wchodzą również:

• portal do udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów,

• narzędzie do opracowywania i nagrywania audiodeskrypcji,

• rozwiązania prawne dotyczące zasad ich udostępniania w kontekście prawa autorskiego.

Festiwale i nagrody

Aplikacja AudioMovie została już sprawdzona w wielu praktycznych sytuacjach. Była wykorzystywana m.in. na festiwalach, takich jak:

• Festiwal Conrada (Kraków, Kino Pod Baranami),

• Krakowski Festiwal Filmowy (Kino Pod Baranami),

• Festiwal Kino Dzieci (Warszawa i Wrocław),

• Millenium Docs Against Gravity (Warszawa i Wrocław),

• T-Mobile Nowe Horyzonty (Wrocław),

• Off Cinema (Poznań),

• Ars Independent (Katowice),

• Młodzi i Film (Koszalin).

Polskie rozwiązanie technologiczne uzyskało również szereg nagród. Są to:

• Nagroda specjalna Europe France Inventeurs podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 Europe France Inventeurs,

• Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 w trakcie Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych,

• I miejsce w konkursie Idol 2018 (szczebel regionalny), organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych,

• Wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2017, organizowanym przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju,

• Wyróżnienie w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2018” NOT,

• III miejsce w konkursie UPC Digital Imagination Challenge UPC,

• Wyróżnienie „Aplikacje bez barier”, przyznane przez Fundację Integracja i Urząd m.st. Warszawy,

• Wyróżnienie w kategorii „Produkt przyszłości wspólny: jednostki naukowej i przedsiębiorcy” w XXI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości PARP,

• Nagroda specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz nagroda specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XXI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości 2019 PARP.

