Projekty, którymi obecnie są zainteresowane Sieć Badawcza Łukasiewicz i Grupa Azoty, dotyczą wspierania przejścia na odnawialne źródła energii i integracji OZE z innymi systemami wytwarzania i magazynowania energii. W kręgu ich zainteresowań jest też opracowywanie i wdrażanie technologii i procesów, które mają na celu redukcję emisji CO2. Strony interesuje także współpraca przy rozwiązaniach w obszarze minimalizowania odpadów i maksymalizowania ponownego wykorzystania zasobów.

– Transformacja energetyczna i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to kluczowe kierunki strategiczne dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – podkreśla Wiesław Skwarko, wiceprezes Centrum Łukasiewicz. – Działania te wspierają przejście na efektywne energetycznie i ekologiczne rozwiązania, przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego i efektywnego gospodarowania zasobami. W kontekście tych priorytetów, podpisanie porozumienia o współpracy z Grupą Azoty wzmacnia wspólne wysiłki w obszarze innowacji, co może mieć kluczowy wpływ na rozwój zrównoważonych technologii w polskim przemyśle – dodaje Wiesław Skwarko.

– W Grupie Azoty prowadzimy obecnie prace w obszarze aktualizacji Strategii z 2021 roku. Kluczowe jest przede wszystkim stworzenia planu dekarbonizacji, który będzie odpowiadał na wyzwania, jakie stoją przed branżą nawozowo-chemiczną, a jednocześnie uwzględni możliwości finansowe naszych spółek. W ramach przyszłych projektów z zakresu zazieleniania produkcji, rozważamy współpracę z potencjalnymi Partnerami. Dążymy do tego, aby jednym z nich było właśnie Centrum Łukasiewicza, znajdujące się w gronie największych sieci badawczych w Europie, co jest ogromnym atutem z perspektywy planowanych działań - mówi wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialny m.in. za obszar strategii oraz transformację energetyczną i klimatyczną, Paweł Bielski.

List intencyjny o współpracy podpisali: ze strony Sieci Badawczej Łukasiewicz Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz w towarzystwie Wiesława Skwarko, wiceprezesa Centrum Łukasiewicz, a ze strony Grupy Azoty S.A. Adam Leszkiewicz, prezes zarządu i Paweł Bielski, wiceprezes zarządu.

Podpisanie listu intencyjnego jest odzwierciedleniem chęci i potrzeby poszerzenia współpracy pomiędzy Łukasiewiczem a Azotami. Od samego początku istnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz z Grupą Azoty współpracował jeden z 23 instytutów, czyli zlokalizowany w Puławach Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, historycznie związany z Azotami od kilkudziesięciu lat.

Ważnym obszarem współpracy jest ograniczenie emisji tlenków azotu z instalacji produkcji kwasu azotowego. Dzięki wdrożeniu najnowszych technologii Instytutu wszystkie instalacje w Grupie Azoty spełniają najwyższe wymagania stawiane przez dyrektywy UE.

Dziś, po licznych badaniach i wdrożeniach na rzecz rolnictwa i przemysłu, obie organizacje zacieśniają i poszerzają współpracę łącząc nauką z biznesem. Uwzględniają przy tym wymagania polityki klimatycznej udowadniając, że zielona transformacja może towarzyszyć rozwojowi polskiej gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to największa w Polsce organizacja badawczo-rozwojowa i jedna z największych w Europie. Tworzą ją 23 instytuty zlokalizowane w 12 miastach, które zajmują się rozwijaniem nauki dla biznesu i przemysłu. Łukasiewicz realizuje projekty badawczo-rozwojowe i komercjalizuje wyniki badań. Przedsiębiorcom oferuje atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają nie tylko usprawnić działanie ich firmy, ale i zmieniać rzeczywistość.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

