Przełomowa technologia z Polski nadzieją dla chorych na raka. Głośno o niej za oceanem

Za tym przełomowym projektem stoi polski start-up Ataraxis. Jego założyciele dr Jan Witowski i prof. Krzysztof Geras, którzy nowatorską technologię rozwijają za oceanem, pozyskali właśnie inwestorów. W pomysł Witowskiego i Gerasa uwierzył m.in. Yann LeCun, guru branży, jeden z wiodących badaczy sztucznej inteligencji, szef AI w koncernie Meta. Został on doradcą spółki, a jednocześnie uczestniczył w budowie modelu AI, który jest silnikiem napędzającym całą zaawansowaną technologię diagnostyczną. Pieniądze na projekt (w sumie 4 mln dol.) wyłożyli m.in. fundusze Giant Ventures oraz Obvious Ventures.

Polski test na raka

Twórcy start-upu wcześniej projekt rozwijali w tajemnicy, bez medialnego rozgłosu. Teraz postanowili ujawnić efekty. „Jestem bardzo podekscytowany, że mogę ogłosić premierę Ataraxis. Założyliśmy Ataraxis, aby spełnić obietnicę medycyny precyzyjnej, wykorzystując najnowocześniejszą sztuczną inteligencję. Tworzymy narzędzia, które pomogą lekarzom spersonalizować leczenie” – napisał Jan Witowski na LinkedIn. Pierwszy produkt start-upu to Ataraxis Breast, test prognostyczno-predykcyjny na raka piersi. Polacy to innowacyjne narzędzie AI przetestowali już na ponad 8 tys. pacjentów z 15 różnych grup. Jak zapewnia Witowski, to rozwiązanie jest dokładniejsze i szybsze niż standardowa diagnostyka molekularna. „Co najważniejsze, Ataraxis Breast działa niezawodnie we wszystkich podgrupach raka piersi, co pozwoli nam rozszerzyć badania na 100 tys. więcej pacjentek każdego roku” – pisze dr Witowski.

Za Ataraxis Breast kryje się Kestrel, najnowocześniejszy tzw. model podstawowy AI. „Jest niezwykle wydajny i zbudowany na podstawie danych dotyczących raka, co pozwala nam wyodrębnić nowe odkrycia dotyczące biologii guza z dowolnego slajdu patologicznego, w tym raka piersi” – wskazują założyciele start-upu. Polscy badacze mówią wprost: jesteśmy pionierami nowej ery testów diagnostycznych AI, które odpowiadają na pytania dotyczące wyników leczenia pacjentów z większą dokładnością i w krótszym czasie niż testy molekularne (spółka podaje, iż dokładność Ataraxis Breast jest do 30 proc. większa).

Innowacje w USA, a nie w Polsce

W Stanach Zjednoczonych już jest głośno o odkryciu naszych rodaków. Media za oceanem podają, że – gdyby projekt Witowskiego i Gerasa został rozszerzony – „mógłby pomóc tysiącom pacjentów uniknąć niepotrzebnej chemioterapii”.