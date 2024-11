Koniec twardych dysków? Powstaje przełomowa technologia przechowywania danych

Kluczem jest metylacja

Chińscy naukowcy zamiast syntetycznego wykorzystali naturalny proces chemiczny znany jako metylacja do modyfikacji biologicznych elementów składowych DNA, zwanych zasadami. Ponieważ oznaczało to, że zasady były metylowane lub niemetylowane, dało im to dwa możliwe stany kodowania informacji – takie jak wartości binarne 0 i 1 używane przez komputery.

Potencjalną zaletą metylacji jest jej prostota w porównaniu z konwencjonalnymi metodami przechowywania danych DNA, które polegają na budowaniu coraz większej ilości nowego kodu genetycznego. Naukowcy wykorzystali swoją technikę do zakodowania i przechowywania obrazów, takich jak kolorowe zdjęcie pandy czy wizerunek tygrysa z czasów chińskiej dynastii Han. Po postu „nadrukowali je na nici DNA”.

– Jeśli istniejące techniki przechowywania danych DNA przypominają wiązanie węzłów na linie w celu zapisania informacji, nowe podejście jest równoznaczne z drukowaniem ruchomymi czcionkami – tłumaczy Qian. Naukowcy oszacowali, że ich strategia kodowania może potencjalnie okazać się 10 tys. razy szybsza niż istniejące metody za niewielki ułamek kosztów.

– Proces ten bardziej przypomina „prasę drukarską”. Mamy nadzieję, że urządzenia będą małe, szybkie, trwałe, nieszkodliwe dla środowiska i niedrogie – powiedział Nick Goldman, starszy naukowiec w Europejskim Instytucie Bioinformatyki, cytowany przez „Financial Times”. Dodał, że konieczna byłaby dokładniejsza ocena szybkości i kosztów systemu.

Zapotrzebowanie na bazy danych szybko rośnie

Dzięki rosnącemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji ilość danych generowanych rocznie sięga obecnie zettabajtów, czyli bilionów gigabajtów. Według IDC do 2025 roku świat będzie musiał przechowywać kolosalne 175 zettabajtów danych (dla porównania w 2020 roku były to 44 zettabajty). Wywiera to rosnącą presję na pojemność pamięci cyfrowych, a także zwiększa ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną ze światowych centrów danych. Niektóre firmy, takie jak Amazon, Google i Microsoft, realizują umowy na dostawę energii jądrowej (a nawet myślą o uruchamianiu zamkniętych reaktorów), aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie danych w chmurze.