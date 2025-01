Autonomiczna maszyna, przypominająca mikrofalówkę, zasilana jest systemem sztucznej inteligencji. To pierwszy krok do prawdziwej rewolucji w naszych kuchniach. Wystarczy na talerz położyć frytki, kawałek mięsa, czy warzywa a urządzenie zajmie się resztą. A właściwie AI.

Jak wygląda inteligentne gotowanie?

Założyciele start-upu Dean Khormaei i Maxwell Deng twierdzą, że inteligentne gotowanie to przyszłość. Ich zdaniem zaawansowane roboty wkrótce będą działać jak spersonalizowani kucharze, gotując każdy posiłek idealnie na życzenie. Gadżet od Chef AI to pierwszy krok w tę stronę. Sprzęt to wyposażona w bota AI frytkownicą, obsługiwana jednym przyciskiem. Wystarczy włożyć jedzenie do maszyny i nacisnąć start, a technologia rozpoznawania potraw sama wykryje poszczególne składniki i dostosuje odpowiednie warunki do ich przyrządzenia (firma wdrożyła opatentowane modele wizyjne i termiczne, które dostosowują się do każdego rodzaju żywności).

Każdy posiłek można ocenić w aplikacji, opisując stopień wysmażenia, czy soczystości. Na tej podstawie AI uczy się gustów użytkowników. Spersonalizowane sugestie pozwalają dostosować działanie urządzenia do osobistych preferencji.

Gotowanie bez dotykania, ponad 100 dań

Amerykański start-up technologię tę, którą nazywa „gotowanie bez dotykania”, zaprezentował na największych targach innowacji – CES 2025. Przekonuje, że urządzenie, dzięki algorytmom szacowania stopnia wysmażenia różnych produktów spożywczych, może nie tylko dostosować jedzenie do naszych upodobań, ale też wyeliminować ryzyko związane z niedogotowaną lub surową żywnością. Bot sam zbada grubości, powierzchnię i wagę pożywienia (model został wyszkolony na milionach obrazów w zakresie klasyfikacji żywności). Jak zauważa Dean Khormaei, w efekcie nowatorska frytkownica beztłuszczowa „zmieni najgorszych kucharzy w szefów kuchni”.