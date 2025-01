Po które boty AI sięgamy najczęściej? „Król” jest jeden, ale trwa walka o podium

Wynikiem 340 tys. wyszukiwani pochwalić może się z kolei Grok, a więc sztuczna inteligencja rozwijana poprzez platformę X. Ten system, na który mocno stawia Elon Musk, to jeden z najmłodszych LLM-ów na rynku, a na pewno w tym zestawieniu. To – choć tłumaczy ostatnie miejsce w rankingu Finbold – może być pewnym zaskoczeniem, o ile na poważnie potraktujemy wpis Muska na platformie X z 11 grudnia ub. r. Kontrowersyjny miliarder stwierdził w nim, że „wyszukiwania Grok przekroczyły już 50 proc. wyszukiwań ChapGPT”. Jak widać, do takiego wyniku technologii rozwijanej przez xAI wciąż jest daleko. Grok ma jeszcze sporo do zrobienia jeśli chce wejść do globalnej czołówki. Na świecie to narzędzie nie jest popularne. 28 proc. wyszukiwani tego LLM-a pochodzi bowiem z USA (duży ruch Finbold zanotował również z Turcji i Francji – odpowiednio ok. 7 i 6 proc.).

Google Trends: W Polsce dominuje ChatGPT

W raporcie nie ma danych dotyczących Polski. Sprawdziliśmy jednak hasła w kategorii chatbotów, które rodzimi internauci szukali najczęściej. Wedle Google Trends tu również widać dominację ChatGPT. W naszym kraju tego bota szukano, podobnie jak to podają statystyki globalne, aż około 20 razy częściej niż inne LLM-y. Co ciekawe, drugie miejsce zajmują Gemini i Copilot. Kolejny w zestawieniu jest Perplexity, a stawkę zamyka Grok.