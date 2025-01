Ten projekt ma dać ludziom długowieczność. Zaskakująca inwestycja twórcy ChatGPT

Uwagę Jeffa Bezosa, wspólnie z Thielem, przyciągnęła również wizja roztaczana przez spółkę Unity Biotechnology. Notowana na giełdzie Nasdaq firma z Doliny Krzemowej opracowuje mechanizm eliminujący komórki starzejące się w chorobach oczu.

150 lat życia w zasięgu ręki?

Pieniądze na projekty związane z długowiecznością wykładają również inni milionerzy, w tym Larry Ellison (prezes giganta oprogramowania Oracle przekazał na ten cel ponad 0,5 mln dol.) czy Larry Page'a (współzałożyciel Google). Przykład? Firma Calico, określana jako laboratorium „hakowania wieku”. Prawdziwym guru tej branży jest szef laboratoriów w Harvard Medical School i University of New South Wales w Australii. Chodzi o Davida Sinclaira, zagorzałego zwolennika wydłużania życia, który twierdzi, iż na przełomie następnego stulecia o osobie, która umrze w wieku 122 lat, będzie można powiedzieć, że przeżyła „pełne, choć niezbyt długie życie”. W swojej książce „Lifespan” przekonuje, iż funkcjonowanie człowieka do 150 roku życia „wcale nie musi być poza zasięgiem”.