Naukowcy stworzyli rozwiązanie, które pozwala asystentom AI komunikować się we wspólnym, zupełnie nowym i niezrozumiałym dla ludzi języku. Ów system przekazywania informacji, nie polegający na cyfrowym przesyłaniu danych, lecz na wymianie dźwięków, w praktyce wygląda dość futurystycznie.

Ja powstał nowy język inteligentnych urządzeń?

W sieci już pojawiły się filmy, jak smartfon i komputer rozmawiają ze sobą w ten sposób. Eksperci zapewniają, że zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż, po pierwsze, komunikacja botów w języku nazywanym GibberLink, jest bardziej efektywna niż w przypadku jakiegokolwiek języka używanego przez człowieka, a po drugie – nie wymaga ono od urządzeń dostępu do internetu. Głosowa komunikacja może odbywać się bowiem offline.

Co ważne, język maszyn nie stworzyła sztuczna inteligencja, ale zaprogramowali ją inżynierowie korzystający z GibberLink (system wymiany informacji przy użyciu dźwięku). Dostęp do narzędzia znajduje się już na GitHubie, a specjaliści wskazują, że to może być przyszłość w komunikacji agentów AI, którzy wykonują za ludzi określone zadania. Bot dzwoniący w imieniu użytkownika do hotelu, by zrobić rezerwację, nie musi z wirtualnym recepcjonistą rozmawiać przecież w ludzkim języku, tym bardziej, że za pomocą cyfrowych dźwięków, przypominających „mowę” R2D2 z „Gwiezdnych Wojen”, jest w stanie przekazać więcej informacji i to znacznie szybciej.

Jak będą komunikować się maszyny?

A jak to działa? Boty przekazują sobie informacje dźwiękowo za pomocą ggwave – biblioteki, która umożliwia przesyłanie małych porcji danych za pośrednictwem warstwy audio (wykorzystuje prosty protokół FSK, a szybkość transmisji to 8-16 bajtów na sekundę). Należy podkreślić, iż nie jest to język niedostępny dla ludzi – użytkownicy mogą kontrolować konwersację maszyn, a do jej rozszyfrowania wystarczy narzędzie Waver.ggerganov.com. Eksperci uważają, że „język maszyn” ma ogromny potencjał, zwłaszcza że komunikacja ta (przesyłanie danych) może odbywać się między urządzeniami odizolowanymi od internetu.