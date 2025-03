Robot wymieni pieluchę. Brakuje ludzi, więc humanoidy pomogą

Prototyp humanoidalnego robota napędzanego sztuczną inteligencją pochylił się nad mężczyzną leżącym na plecach i delikatnie położył mu rękę na kolanie, a drugą na ramieniu, po czym przewrócił go na bok — manewr ten jest wykorzystywany do zmiany pieluch lub zapobiegania odleżynom u osób starszych. Tak zademonstrował swoje możliwości AIREC, prototyp „opiekuna” dla szybko starzejącego się społeczeństwa Japonii i odpowiedź na chroniczny niedobór pracowników opiekujących się osobami starszymi.

Dlaczego roboty są pilnie potrzebne?

- Biorąc pod uwagę bardzo zaawansowane starzenie się społeczeństwa i spadek liczby urodzeń, będziemy potrzebować wsparcia robotów w opiece medycznej i nad osobami starszymi, a także w naszym codziennym życiu – powiedział dziennikowi „Japan Times” Shigeki Sugano, profesor Uniwersytetu Waseda kierujący badaniami AIREC, które są finansowane przez rząd.

Japonia jest najbardziej zaawansowanym starzejącym się społeczeństwem na świecie, ze spadającym wskaźnikiem urodzeń, malejącą populacją w wieku produkcyjnym i restrykcyjną polityką imigracyjną. Pokolenie „wyżu demograficznego”, czyli dzieci urodzonych w okresie powojennym w latach 1947–1949, to obecnie osoby w wieku co najmniej 75 lat. Seniorów jest coraz więcej a pracowników coraz mniej - co pogłębia poważny niedobór pracowników opieki nad osobami starszymi. Liczba dzieci urodzonych w 2024 r. spadła dziewiąty rok z rzędu o 5 procent do rekordowo niskiego poziomu 720 988 – wynika z danych japońskiego ministerstwa zdrowia. Tymczasem sektor pielęgniarski raportuje dramatycznie wysoką liczbę nieobsadzonych stanowisk – przypomina „Japan Times”. W grudniu na każde 4,25 dostępnych miejsc pracy przypadał tylko jeden kandydat, co jest wynikiem znacznie gorszym od ogólnego wskaźnika miejsc pracy do kandydatów wynoszącego 1,22 w kraju – wynika z danych rządowych.

Japoński rząd szuka pracowników nawet za granicą. „Ledwo utrzymujemy się na powierzchni, a za 10, 15 lat sytuacja będzie dość ponura” — powiedział Takashi Miyamoto, dyrektor Zenkoukai, operatora ośrodków opieki nad osobami starszymi. „Technologia jest naszą najlepszą szansą na uniknięcie tego” - dodał.