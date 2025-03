W poniedziałek na terenie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie dojdzie do pierwszego połączenia kwantowego w naszym kraju. Łączność tego typu to szczyt możliwości technologicznych, najbezpieczniejszy sposób przekazywania informacji – całkowicie uniemożliwia podsłuch, w przeciwieństwie do obecnie stosowanych metod szyfrowania, które są podatne na złamanie przez wydajne komputery kwantowe. Podczas wydarzenia – z udziałem wicepremierów i ministrów cyfryzacji i obrony narodowej Krzysztofa Gawkowskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza – zaplanowano specjalny pokaz.

Kwantowy przełom w polskiej armii

Najpierw dojdzie do odprawy dotyczącej tzw. kwantowej dystrybucji klucza, a następnie odbędzie się połączenie kwantowe na żywo z Ministerstwem Cyfryzacji.

Technologia kwantowa to rozwiązanie, po które chętnie chce sięgać polska armia. Poza systemem łączności chodzi także o komputer kwantowy. Związane z nim prace, prowadzone na Politechnice Warszawskiej (PW), są na finiszu – maszyna ta będzie wykorzystywana przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, a w przyszłości może pomóc w łamaniu szyfrów. Celem projektu jest stworzenie prototypu komputera kwantowego, m.in. do wojskowych zastosowań informatycznych, co pozwoli wojskowym wzmocnić cyberbezpieczeństwo, rozwijać kryptologię oraz przetwarzać duże ilości danych. Projekt realizuje konsorcjum, którego liderem jest PW, a w jego skład wchodzą też WAT, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Politechnika Śląska oraz spółka Sonovero R&D. Przedsięwzięcie, którego koszt to ponad 50 mln zł, finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Co ważne, oprogramowanie superkomputera w całości powstanie w Polsce. Prototyp urządzenia ma być gotowy do końca br.