„Kim jest Arve Hjalmar Holmen?” – Norweg o tym nazwisku zapytał ChatGPT i oniemiał. „Arve Hjalmar Holmen jest osobą narodowości norweskiej, która zwróciła na siebie uwagę z powodu tragicznego wydarzenia. Był ojcem dwóch młodych chłopców, w wieku 7 i 10 lat, którzy zostali znalezieni martwi w stawie w pobliżu ich domu w Trondheim w Norwegii w grudniu 2020 roku”. AI podała, że to on jest zabójcą, co więcej próbował zabić trzecie, a wiele informacji jak liczba i wiek jego dzieci, było precyzyjnych. Tyle, że dzieci te żyją, a informacje o morderstwie były wyssane z palca.