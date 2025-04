Powstał system nawigacji odporny na zakłócenia i dokładniejszy od GPS

„W niektórych próbach osiągnęliśmy dokładność porównywalną z celnością strzelca wyborowego trafiającego w środek tarczy z odległości 1000 jardów” - twierdzi, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny i założyciel Q-CTRL Michael J. Biercuk. „Ale ponieważ nasz system nawigacji kwantowej pozwala pojazdowi na dokładne pozycjonowanie się niezależnie od tego, jak daleko przejechał, analogicznie strzelec wyborowy może trafić w ten sam środek tarczy, niezależnie od tego, jak daleko się oddalił od celu”.

Jakie zastosowania może mieć nowy system nawigacji?

Jak przekonuje firma, pierwszy raz technologia kwantowa okazała się lepsza od istniejącej technologii w rzeczywistym zastosowaniu komercyjnym lub wojskowym. Nowa technologia może znaleźć zastosowania cywilne i wojskowe, nie tylko w strefach zakłócania, ale i w miejscach, gdzie GPS nie działa dobrze, np. w głębinach.

- W przeciwieństwie do supremacji kwantowej (w komputerach kwantowych – red.), technologia ta spełnia rosnące potrzeby rynku w lotnictwie, obronności i samochodach autonomicznych - powiedział Jean-Francois Bobier, Partner & Vice President w Boston Consulting Group. Bobier zauważył, że według szacunków BCG wykrywanie i nawigacja kwantowa stanie się branżą wartą 3 mld dolarów do 2030 r., a „Q-CTRL toruje drogę do odblokowania tego potencjału dzięki sprawdzonej przewadze kwantowej”.