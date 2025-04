Koniec z fałszywymi uśmiechami. AI pozna uczucia człowieka

Mimika twarzy nie zawsze wyraża prawdziwe uczucia. Ludzie mają zdolność, która pozwala uśmiechać się nawet wówczas, gdy czują smutek. To dla maszyn opartych o wizję komputerową może być wyzwanie.

Jak odczytać emocje poprzez czujniki?

Odczytanie prawdziwych emocji przez AI, dzięki rozwiązaniu stworzonemu przez naukowców z Penn State University, teraz będzie jednak łatwiejsze. Badacze stworzyli niewielki, elastyczny czujnik, przypominający rozmiarem plaster, który jest w stanie dokładnie wykrywać ukryte uczucia, nawet gdy nasza twarz nie zdradza prawdy. Serwis Interesting Engineering, który opisuje wynalazek, podaje, że przylepiany do skóry czujnik monitoruje szereg fizjologicznych wskaźników związanych z emocjami: temperaturę skóry, wilgotność, tętno oraz poziom tlenu we krwi. Kierujący badaniami Huanyu Cheng wyjaśnia, że nowa technologia posłuży np. do lepszego wsparcia zdrowia psychicznego. Jego zdaniem dane fizjologiczne, w połączeniu z informacjami o wyrazie twarzy, pomogą odróżnić emocje prawdziwe od udawanych.

Urządzenie jest wykonane z cienkich, elastycznych plastrów metali jak złoto i platyna, ułożonych w faliste kształty (dzięki temu z łatwością dopasowuje się do ruchów skóry). Niezależne zestawy czujników są w stanie jednocześnie mierzyć złożone sygnały, nie zakłócając się wzajemnie. Zebrane dane są bezprzewodowo przesyłane do telefonu lub serwera w chmurze. W przyszłości to umożliwi pracownikom służby zdrowia monitorowanie i śledzenie reakcji emocjonalnych pacjentów w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości danych. Ale docelowo taką kontrolą nastroju zająć miałby się zaawansowany system AI. Zespół z Penn State zabrał się już za trenowanie modelu AI w zakresie wykrywania zarówno fałszywych, jak i prawdziwych emocji. W jednym z testów, wolontariusze mieli za zadanie imitować sześć podstawowych wyrazów twarzy – radość, złość, strach, zaskoczenie, obrzydzenie i smutek, podczas gdy czujnik monitorował ich parametry fizjologiczne. Model AI rozpoznał te odegrane emocje z dokładnością aż przeszło 96 proc.

Ogromny potencjał technologii

W kolejnym etapie, mającym na celu ocenę prawdziwych emocji, uczestnicy oglądali naładowane emocjonalnie klipy wideo, mając na sobie plaster. System dokładnie sklasyfikował ich reakcje w prawie 89 proc. przypadków, rejestrując subtelne zmiany fizjologiczne, takie jak podwyższone tętno i wzrost temperatury skóry podczas zaskoczenia i złości.