„Mur dronów” ma bronić krajów NATO przed rosyjskimi atakami

„Ściana dronów” ma opierać się na warstwowym systemie dronów rozpoznawczych zasilanych sztuczną inteligencją, a także czujników naziemnych, mobilnych platform przeciwdronowych i nadzoru satelitarnego. Celem jest wykrywanie i niwelowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, dostarczając NATO szybszych i dokładniejszych informacji wywiadowczych na najbardziej narażonych granicach.

Jakie firmy są zaangażowane w system ochrony granic przed Rosją?

W budowę muru zaangażowany jest także estoński sektor obronny, koordynowany przez Estoński Klaster Przemysłu Obronnego, który wnosi do projektu kilka ważnych technologii. Jedna z firm, DefSecIntel Solutions, opracowała system obrony przed dronami o nazwie Erishield, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i zintegrowane czujniki do śledzenia i neutralizowania nadlatujących dronów. Minister spraw wewnętrznych Litwy, Agnė Bilotaitė, określiła „Mur Dronów” jako nowy rodzaj obrony granicznej. - To pozwoli nam chronić się przed prowokacjami ze strony nieprzyjaznych krajów - powiedziała minister agencji informacyjnej Baltic News Service.

Mari Rantanen, minister spraw wewnętrznych Finlandii, powiedziała z kolei publicznemu nadawcy Yle w zeszłym roku, że plan budowy muru dronów „z czasem ulegnie udoskonaleniu” i może pomóc w obronie 1340-kilometrowej granicy tego kraju z Rosją.

- Ściana dronów mogłaby powstać w ciągu roku. Potrzebne są również systemy rozpoznawcze, satelity i prawdopodobnie drony rozpoznawcze – powiedział w marcu tego roku agencji DPA Gundbert Scherf, współzałożyciel i współdyrektor generalny monachijskiej firmy Helsing.

Scherf uważa, że cała koncepcja współczesnej obrony wymaga najpierw gruntownego przemyślenia. - W tej chwili debata wciąż przypomina czas zimnej wojny. Liczymy czołgi, samoloty i okręty po drugiej stronie i sprawdzamy czy możemy jakoś zbliżyć się do parytetu za pomocą dużych pieniędzy. I myślę, że to jest niewłaściwe myślenie – powiedział dyrektor firmy, która specjalizuje się w stosowaniu sztucznej inteligencji (AI) w przemyśle obronnym.