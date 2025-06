Barbie jak laleczka Chucky? Zabawkowy gigant wprowadza sztuczną inteligencję

Partnerstwo z Mattelem otwiera całkiem nowy rozdział działalności firmy OpenAI, która do tej pory podpisywała umowy licencyjne z wydawcami prasowymi i firmami z sektora korporacyjnego, ale nigdy wcześniej z producentem zabawek.

Mattel w 2023 roku wypuścił do kin hit „Barbie”. Obecnie firma pracuje nad kolejnymi filmami opartymi na innych markach należących do koncernu, takich jak Hot Wheels, Polly Pocket, Barney, UNO czy Masters of the Universe, a także nad szeroką ofertą treści animowanych i aktorskich dla telewizji. Mattel rozwija również działalność w sektorze gier cyfrowych – według raportu finansowego za pierwszy kwartał firma planuje wypuścić swoją pierwszą samodzielnie wydaną grę w 2026 roku. Nie wiadomo jednak, czy technologia OpenAI odegra rolę w tym debiucie.

Jak AI zmieni branżę zabawek i gier?

Szczegóły umowy między Mattelem a Open AI nie zostały ujawnione. Obie firmy zapowiadają, że zaprezentują swój pierwszy „produkt oparty na AI” jeszcze w tym roku, a celem współpracy ma być zwiększenie zaangażowania fanów „w sposób bezpieczny, przemyślany i odpowiedzialny”.

„Jako kluczowy element tej współpracy, Mattel i OpenAI będą kładły nacisk na bezpieczeństwo, prywatność i ochronę danych w produktach i doświadczeniach wprowadzanych na rynek” – poinformowała firma Mattel w oświadczeniu.