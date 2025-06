Oprócz samego ryzyka utraty pracy, Hinton wskazuje na problem rosnących nierówności. W miarę jak firmy wdrażają AI, tylko niewielka grupa właścicieli i kadry zarządzającej może czerpać z tego korzyści, podczas gdy pracownicy tracić będą zatrudnienie.

Czy staniemy się niepotrzebni?

Zdaniem naukowca modele AI mają nad ludźmi tę przewagę, że mogą niemal natychmiast dzielić się wiedzą między swoimi klonami, czego ludzie nie potrafią. To, według Hintona, czyni AI nieśmiertelną i szybką w uczeniu się. - Nigdy wcześniej nie byliśmy w takiej sytuacji. Nigdy nie musieliśmy radzić sobie z czymś mądrzejszym od nas. To właśnie sprawia, że zagrożenie egzystencjalne jest tak poważne – nie mamy pojęcia, jak sobie z tym poradzić, ani jak to będzie wyglądać. Każdy, kto twierdzi, że wie dokładnie, co się stanie lub jak to rozwiązać, mówi bzdury – przekonywał.

Zdaniem Hintona inżynierowie tworzący dzisiejsze systemy AI wciąż nie do końca rozumieją, jak te technologie działają i ewoluują, co sprawia, że zdania co do ich przyszłości są mocno podzielone. Niektórzy przewidują bunt maszyn i wyparcie ludzi, inni uznają te obawy za czystą fantastykę naukową. – Uważam, że obie te postawy są skrajne – powiedział Hinton, który uważa, że jest 10 do 20 proc. szans, iż AI nas wyeliminuje, choć, ma nadzieję, że „mądrzy ludzie" znajdą sposób, by zbudować ją tak, aby nigdy nie chciała nas skrzywdzić. Jednak niebezpieczeństwo jest poważne. – Gdy AI stanie się superinteligentna, może zrozumieć, że nie potrzebuje nas. Gdyby kiedyś chciała przejąć kontrolę, potrzebowałaby ludzi tylko na chwilę, do czasu, aż zaprojektuje lepsze maszyny… Jest wiele sposobów, w jakie mogłaby się nas pozbyć i wszystkie byłyby oczywiście bardzo nieprzyjemne - dodał.