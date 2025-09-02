Reklama

Czy kwanty pogrzebią bitcoina? Zostało bardzo mało czasu

Postęp w rozwoju komputerów kwantowych to poważne zagrożenie dla bitcoina. Nowa technologia będzie mogła złamać zabezpieczenia aktywów cyfrowych. Eksperci ostrzegają: maszyny do łamania szyfrów pojawią się w ciągu kilku lat.

Publikacja: 02.09.2025 21:00

Przestępcy wykorzystują już sztuczną inteligencję w cyberatakach, a niebawem mogą zaprząc kwanty do tworzenia bardziej realistycznych treści, w tym tekstów, obrazów i audio

Foto: AdobeStock

Michał Duszczyk

Nadchodząca era komputerów kwantowych może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa bitcoina i innych kryptowalut. Czasu na rozwiązanie problemu nie ma wiele. Wcześniej mówiło się o perspektywie 10-20 lat, ale dziś prognozy wskazują na zaledwie kilka lat. Najbardziej pesymistyczne scenariusze wskazują na trzy lata, w trakcie których trzeba przygotować się na rewolucję w zabezpieczaniu kryptowalut.

Atak kwantowy kwestią czasu

Zagrożenie jest na tyle realne, że zareagowały już instytucje państwowe. Salwador, który jako pierwszy na świecie uznał bitcoina za prawny środek płatniczy, rozpoczął już wdrażanie strategii ochronnej dla swoich rezerw o wartości blisko 687 mln dol. Tamtejsze Krajowe Biuro ds. Bitcoina poinformowało o przeniesieniu ponad 6280 BTC na 14 nowych adresów, z których żaden nie przechowuje więcej niż 500 BTC. Celem jest zminimalizowanie potencjalnych strat w razie skutecznego ataku kwantowego.

Czytaj więcej

Superkomputer i AI sprawdziły, jak stopione sole zachowują się w ekstremalnych temperaturach wewnątr
Technologie
AI i kwanty łamią tajemnice reaktorów jądrowych. Przełom z USA

Eksperci tłumaczą, że słabość bitcoina tkwi w jego fundamentach – kryptografii opartej na krzywych eliptycznych (ECC), która chroni klucze prywatne. Komputery kwantowe, wykorzystując specjalne algorytmy, teoretycznie będą w stanie odtworzyć klucz prywatny na podstawie publicznie dostępnego adresu. To otworzyłoby drogę do kradzieży środków na niespotykaną dotąd skalę. Nawet Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, ostrzega przed dużym prawdopodobieństwem złamania obecnych systemów kryptograficznych przez maszyny kwantowe. W perspektywie do 2030 r. ocenia to ryzyko na 20 proc.

Czas na „zamrożenie uśpionych monet”?

Szacuje się, że podatnością na ataki kwantowe objętych jest nawet jedna czwarta wszystkich bitcoinów w obiegu, czyli około 6 mln „monet”. Szczególnie narażone są tzw. adresy dziedziczone (legacy) z początków istnienia kryptowaluty, w tym te, na których spoczywa fortuna przypisywana twórcy bitcoina Satoshiego Nakamoto, szacowana na milion BTC.

Czytaj więcej

Komputer kwantowy wykonuje równolegle wiele obliczeń
Technologie
Może złamać wszelkie zabezpieczenia, ale i wyleczyć raka. Ta technologia przebije AI

W przypadku tych wczesnych adresów klucze publiczne zostały ujawnione podczas transakcji, co czyni je głównym celem dla przyszłych ataków. Problem dostrzegają też giganci tradycyjnych finansów – BlackRock oficjalnie ostrzegł, że technologia kwantowa może podważyć skuteczność obecnych zabezpieczeń aktywów cyfrowych. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) w USA już w sierpniu 2024 r. sięgnął po pierwsze standardy kryptografii postkwantowej, zaprojektowane z myślą o odporności na ataki z użyciem komputerów kwantowych. Równolegle deweloperzy bitcoina pracują nad własnymi rozwiązaniami. Jameson Lopp, dyrektor technologiczny firmy Casa, przedstawił nawet trzyetapowy plan awaryjny, którego ostatecznym krokiem byłoby „zamrożenie” wszystkich „uśpionych” monet podatnych na ataki.

Źródło: rp.pl

Kryptowaluty Technologie Bitcoin komputery kwantowe

