Może złamać wszelkie zabezpieczenia, ale i wyleczyć raka. Ta technologia przebije AI

Czym są kubity?

Krysta Svore, która kieruje zespołem Microsoftu zajmującym się oprogramowaniem kwantowym, ujmuje to na łamach Interestingengineering.com w sposób prosty: kubit jest kwantowym odpowiednikiem tranzystora, ale pozwala przechowywać i przetwarzać znacznie więcej naraz. Ta wolność wiąże się jednak z kruchością. Sam akt odczytu kubitu powoduje załamanie jego superpozycji, więc każda użyteczna operacja kwantowa musi się zakończyć, zanim stan się rozpadnie. Wielkim wyzwaniem inżynieryjnym jest utrzymanie kubitów w spójności wystarczająco długo, aby mogły wykonywać rzeczywistą pracę.

Do tego ekstremalnie niskie temperatury usuwają opór elektryczny, zamieniając pętlę w kontrolowany kwantowy „atom”. Chipy Sycamore firmy Google i Eagle firmy IBM podążają za tym modelem i już zawierają setki kubitów, ale wymagane do tego chłodzenie jest energochłonne i trudne do skalowania poza kilka tysięcy kubitów. Inni zastępują to więc próżnią, a pojedyncze naładowane atomy unoszą się w pułapkach elektromagnetycznych i są kierowane za pomocą impulsów laserowych. Ponieważ unoszą się w idealnej izolacji, uwięzione jony mogą pozostać spójne przez minuty, znacznie dłużej niż milisekundowe okna w urządzeniach nadprzewodzących. Nakłonienie milionów jonów do współpracy wewnątrz pojedynczej komory próżniowej pozostaje jednak trudnym zadaniem.

Opcją są też kubity fotoniczne wyrażające informacje kwantowe w pojedynczych cząsteczkach światła, takich jak polaryzacja, długość fali lub fazy przedziału czasowego. Fotony rzadko oddziałują ze swoim otoczeniem, co czyni je idealnymi do sieci kwantowych i ograniczaniu błędów.

Branża kwantowa szybko się rozwija

Chip Willow firmy Google, prototyp oparty na Majoranie firmy Microsoft, 127-kubitowy Eagle firmy IBM i rosnąca lista start-upów — wszystko to pokazuje dynamikę tej dziedziny. Żaden z nich nie przekroczył progu miliona kubitów, jednak postęp odzwierciedla obecnie wczesne lata klasycznego przetwarzania danych: wypełniające pomieszczenia ogromne komputery z lat 40. XX wieku skurczyły się do komputerów stacjonarnych w ciągu czterech dekad. Postęp kwantowy będzie zdecydowanie szybszy.