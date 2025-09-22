Reklama

Amerykanie ujawnili „niewidzialnego drona” – tak wygląda przyszłość pola walki

Lockheed Martin pokazał właśnie swój najnowszy projekt – bezzałogowca Vectis o właściwościach „stealth”. Nad technologią pracował Skunk Works, tajny oddział koncernu. Ta technologia zmieni oblicze wojen.

Publikacja: 22.09.2025 16:04

Vectis został zaprojektowany od podstaw jako autonomiczny „skrzydłowy” dla pilotowanych myśliwców pi

Vectis został zaprojektowany od podstaw jako autonomiczny „skrzydłowy” dla pilotowanych myśliwców piątej i szóstej generacji

Foto: Lockheed Martin

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne cechy i właściwości drona Vectis?
  • Jaki wpływ ma globalna sytuacja geopolityczna na rozwój technologii bezzałogowców bojowych?

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, poprzez swój legendarny oddział Skunk Works, zaprezentował Vectis – zaawansowanego drona bojowego typu „stealth”. Autonomiczna maszyna, stworzona do lotów bojowych, jest niewidzialna dla radarów. Ma towarzyszyć myśliwcom w najtrudniejszych misjach i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bezzałogowce na współczesnym polu walki.

Co stworzył Skunk Works?

Lockheed Martin odsłonił karty w wyścigu o kontrakt na tzw. współpracujące samoloty bojowe (Collaborative Combat Aircraft – CCA), prezentując światu drona Vectis. To najnowsze dzieło tajnego oddziału Skunk Works, odpowiedzialnego za tak przełomowe konstrukcje jak samolot rozpoznawczy U-2 czy myśliwiec F-117 Nighthawk. Vectis został zaprojektowany od podstaw jako autonomiczny „skrzydłowy” dla pilotowanych myśliwców piątej i szóstej generacji, takich jak F-22 i F-35. Konstrukcja maszyny wyraźnie stawia na właściwości „stealth”. Bezogonowy układ w układzie skrzydła lambda, wlot powietrza umieszczony na grzbiecie kadłuba oraz specjalnie ukształtowany, zakrzywiony kanał dolotowy do silnika (tzw. S-duct) i osłony wylotu mają za zadanie maksymalnie zredukować jego sygnaturę radarową i termiczną. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, Vectis „czerpie z dekad doświadczeń”, zdobytych przy programach takich jak dron zwiadowczy RQ-170 Sentinel oraz testowany już prototyp myśliwca nowej generacji.

Czytaj więcej

Drony z laserami znacznie zwiększą możliwości chińskiej armii
Technologie
Chiny mają już drony z laserami. Promień tnie metal i zniszczy cały oddział wojska

Vectis gabarytowo plasuje się pomiędzy myśliwcem F-16 a lądowym systemem rakietowym, co czyni go maszyną mniejszą od klasycznych samolotów bojowych, ale znacznie większą od typowych dronów taktycznych. Jego wszechstronność ma zapewnić otwarta architektura systemowa, pozwalająca na szybką integrację różnorodnych ładunków bojowych i systemów rozpoznawczych, w zależności od potrzeb misji: od walki powietrznej, przez precyzyjne uderzenia, po zadania wywiadowcze i obserwacyjne.

Reklama
Reklama

Dron o „najlepszej w swojej klasie przeżywalności”

Prezentacja Vectisa wpisuje się w kluczowy dla Sił Powietrznych USA program CCA, w ramach którego swoje prototypy testują już firmy General Atomics (YFQ-42A) i Anduril (YFQ-44A). Lockheed Martin przyjął jednak inną strategię niż konkurenci, którzy w pierwszej fazie programu skupili się na tańszych, potencjalnie jednorazowych konstrukcjach. Vectis ma oferować „najlepszą w swojej klasie przeżywalność”, co sugeruje, że jest to maszyna bardziej zaawansowana i trwała. To zmiana kursu po tym, jak wcześniejsza propozycja koncernu została odrzucona przez Siły Powietrzne jako zbyt droga i zaawansowana na początkowe wymagania.

Czytaj więcej

Nowy szybki samolot będzie mógł zabierać ze sobią drony na wielkie odległości
Technologie
Chiny budują latający lotniskowiec. Inspiracją pomysł NASA

OJ Sanchez, wiceprezes Skunk Works, potwierdził, że części są już zamawiane, a pierwszy lot ma się odbyć w ciągu 24 miesięcy. Kontekst geopolityczny przyspiesza tego typu projekty. Stany Zjednoczone odczuwają rosnącą presję ze strony Chin i Rosji, które dynamicznie rozwijają swoje floty bezzałogowców. Co więcej, ostatnie raporty wskazują na brak doświadczenia większości amerykańskich żołnierzy z nowoczesnymi systemami bezzałogowymi, podczas gdy lekcje z Ukrainy dobitnie pokazują, jak kluczową rolę odgrywają one we współczesnym konflikcie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Drony Firmy Lockheed Martin

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne cechy i właściwości drona Vectis?
  • Jaki wpływ ma globalna sytuacja geopolityczna na rozwój technologii bezzałogowców bojowych?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, poprzez swój legendarny oddział Skunk Works, zaprezentował Vectis – zaawansowanego drona bojowego typu „stealth”. Autonomiczna maszyna, stworzona do lotów bojowych, jest niewidzialna dla radarów. Ma towarzyszyć myśliwcom w najtrudniejszych misjach i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bezzałogowce na współczesnym polu walki.

Co stworzył Skunk Works?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kreuger 100 to modułowy system neutralizacji dronów, który opiera się na nowatorskim podejściu: zami
Technologie
Z karabinka do dronów. Rewolucyjny szwedzki system ma być produkowany w Polsce
Wizja stworzenia lustrzanych bakterii, które mogłyby siać spustoszenie na niespotykaną dotąd skalę,
Technologie
Badacze stworzą „lustrzane życie”? Te organizmy mogą być katastrofą dla ludzkości
Ludzie są czterokrotnie bardziej skłonni do oszukiwania, gdy używają systemów AI
Technologie
„Najgorsze, co widziałem”. Naukowcy biją na alarm: AI wywołało kryzys uczciwości
Iron Beam podczas testów. Koszt „strzału” to tylko kilka dolarów
Technologie
Potężna broń na drony gotowa. Nie trzeba marnować drogich rakiet i pocisków
Dzięki nowem rozwiązaniu jeszcze w tej dekadzie na rynek mogą trafić komputery kwantowe o komercyjny
Technologie
Kwantowy przełom. Powstał pierwszy na świecie komputer na krzemowych procesorach
Reklama
Reklama
e-Wydanie