Amerykanie ujawnili „niewidzialnego drona” – tak wygląda przyszłość pola walki

Jaki wpływ ma globalna sytuacja geopolityczna na rozwój technologii bezzałogowców bojowych?

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, poprzez swój legendarny oddział Skunk Works, zaprezentował Vectis – zaawansowanego drona bojowego typu „stealth”. Autonomiczna maszyna, stworzona do lotów bojowych, jest niewidzialna dla radarów. Ma towarzyszyć myśliwcom w najtrudniejszych misjach i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bezzałogowce na współczesnym polu walki.

Co stworzył Skunk Works?

Lockheed Martin odsłonił karty w wyścigu o kontrakt na tzw. współpracujące samoloty bojowe (Collaborative Combat Aircraft – CCA), prezentując światu drona Vectis. To najnowsze dzieło tajnego oddziału Skunk Works, odpowiedzialnego za tak przełomowe konstrukcje jak samolot rozpoznawczy U-2 czy myśliwiec F-117 Nighthawk. Vectis został zaprojektowany od podstaw jako autonomiczny „skrzydłowy” dla pilotowanych myśliwców piątej i szóstej generacji, takich jak F-22 i F-35. Konstrukcja maszyny wyraźnie stawia na właściwości „stealth”. Bezogonowy układ w układzie skrzydła lambda, wlot powietrza umieszczony na grzbiecie kadłuba oraz specjalnie ukształtowany, zakrzywiony kanał dolotowy do silnika (tzw. S-duct) i osłony wylotu mają za zadanie maksymalnie zredukować jego sygnaturę radarową i termiczną. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, Vectis „czerpie z dekad doświadczeń”, zdobytych przy programach takich jak dron zwiadowczy RQ-170 Sentinel oraz testowany już prototyp myśliwca nowej generacji.

Vectis gabarytowo plasuje się pomiędzy myśliwcem F-16 a lądowym systemem rakietowym, co czyni go maszyną mniejszą od klasycznych samolotów bojowych, ale znacznie większą od typowych dronów taktycznych. Jego wszechstronność ma zapewnić otwarta architektura systemowa, pozwalająca na szybką integrację różnorodnych ładunków bojowych i systemów rozpoznawczych, w zależności od potrzeb misji: od walki powietrznej, przez precyzyjne uderzenia, po zadania wywiadowcze i obserwacyjne.