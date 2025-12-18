Reklama

Przełom w sztucznej inteligencji. Ten model AI przewiduje ludzkie działania

Nowy model sztucznej inteligencji OmniPredict wykazuje bezprecedensową zdolność przewidywania ludzkich działań poprzez interpretację sygnałów wizualnych i kontekstowych w czasie rzeczywistym. System wskazuje, co ludzie najprawdopodobniej zrobią jako następne.

Publikacja: 18.12.2025 12:51

Kierowcy w korkach w Quezon City na Filipinach. Nowy system może usprawnić ruch

Foto: Geric Cruz/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie możliwości ma nowy model AI OmniPredict?
  • W jaki sposób OmniPredict poprawia bezpieczeństwo samochodów autonomicznych?
  • Dlaczego wielomodalny duży model językowy jest kluczowy w prognozowaniu zachowań pieszych?
  • W jakich innych zastosowaniach OmniPredict może się sprawdzić poza ruchem ulicznym?

Naukowcy z College of Engineering Uniwersytetu Texas A&M oraz Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) zaprezentowali nowy system sztucznej inteligencji o nazwie OmniPredict, zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa samochodów autonomicznych – pisze portal SciTechDaily.

To pierwszy system wykorzystujący wielomodalny duży model językowy (MLLM) do prognozowania zachowań pieszych. Opiera się na tej samej klasie technologii, która stoi za zaawansowanymi chatbotami i systemami rozpoznawania obrazów, jednak jego cel jest inny. Łącząc to, co „widzi”, z informacjami kontekstowymi, system próbuje przewidywać w czasie rzeczywistym, co dana osoba zrobi za chwilę.

Eksperci z Uniwersytetu Stanforda prognozują, jak rozwinie się AI w przyszłym roku
Technologie
Koniec zachwytów nad AI? Naukowcy zapowiadają na 2026 rok bolesne „sprawdzam"

Wczesne testy wzbudziły duże zainteresowanie i wskazują, że OmniPredict osiąga wyjątkowo wysoką skuteczność nawet bez specjalistycznego treningu.

Jak działa wielomodalny model językowy w prognozowaniu zachowań pieszych

Naukowcy stojący za OmniPredict podkreślają, że ten nowy model daje przedsmak przyszłości, w której maszyny nie tylko widzą, co się dzieje, ale także potrafią przewidywać, co ludzie prawdopodobnie zrobią. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Miasta są nieprzewidywalne. Piesi są nieprzewidywalni, co może stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju autonomicznych pojazdów.

OmniPredict dodaje nową warstwę „świadomości ulicy”, zbliżając się do ludzkiej intuicji.

Zamiast reagować wyłącznie na aktualny ruch pieszego, system próbuje przewidzieć jego kolejne działanie. Jeśli zadziała zgodnie z założeniami, takie podejście może wpłynąć na sposób poruszania się autonomicznych pojazdów w gęsto zabudowanych obszarach miejskich i umożliwić im płynniejsze manewrowanie po zatłoczonych ulicach, a także znacznie ograniczyć liczbę wypadków z udziałem pieszych.

Sam Altman, prezes OpenAI, ma kolejny problem. Jego ChatGPT jest obwiniany o doprowadzenie do rodzin
Technologie
„AI wzmacniała urojenia”. Pierwszy pozew o zabójstwo z udziałem ChatGPT

Zastosowania OmniPredict wykraczają jednak daleko poza ruchliwe ulice, chaotyczne skrzyżowania czy zatłoczone przejścia dla pieszych. Naukowcy uważają, że system otwiera drzwi do ekscytujących zastosowań, na przykład możliwości wykrywania, rozpoznawania i przewidywania skutków zachowań osoby wykazującej sygnały zagrożenia. System AI zdolny do odczytywania zmian postawy, wahań, orientacji ciała czy oznak stresu może okazać się przełomowy dla personelu wojskowego oraz służb ratunkowych. Celem projektu nie jest zastąpienie ludzi, lecz wzmocnienie ich możliwości dzięki inteligentniejszemu partnerowi – zapewniają naukowcy.

OmniPredict przewyższa konkurencję

Zespół przetestował OmniPredict na dwóch najbardziej wymagających zestawach danych do badań nad zachowaniami pieszych – JAAD i WIDEVIEW – bez wcześniejszego specjalistycznego szkolenia.

Wyniki, opublikowane w czasopiśmie „Computers & Engineering”, pokazują, że OmniPredict osiągnął imponującą skuteczność na poziomie 67 proc., przewyższając najnowsze modele o 10 punktów procentowych.

System utrzymał wysoką jakość działania nawet po dodaniu informacji kontekstowych, takich jak częściowo zasłonięci piesi czy osoby patrzące w stronę pojazdu.

AI wykazała także szybsze reakcje, lepsze uogólnianie w różnych kontekstach drogowych oraz bardziej odporne mechanizmy decyzyjne niż tradycyjne systemy – co jest obiecującym sygnałem dla przyszłego wdrożenia w realnym świecie.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja samochody autonomiczne
