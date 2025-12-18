Przełom w sztucznej inteligencji. Ten model AI przewiduje ludzkie działania

Aktualizacja: 18.12.2025 18:53 Publikacja: 18.12.2025 12:51
Kierowcy w korkach w Quezon City na Filipinach. Nowy system może usprawnić ruch
Foto: Geric Cruz/Bloomberg
Naukowcy z College of Engineering Uniwersytetu Texas A&M oraz Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) zaprezentowali nowy system sztucznej inteligencji o nazwie OmniPredict, zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa samochodów autonomicznych – pisze portal SciTechDaily.
To pierwszy system wykorzystujący wielomodalny duży model językowy (MLLM) do prognozowania zachowań pieszych. Opiera się na tej samej klasie technologii, która stoi za zaawansowanymi chatbotami i systemami rozpoznawania obrazów, jednak jego cel jest inny. Łącząc to, co „widzi”, z informacjami kontekstowymi, system próbuje przewidywać w czasie rzeczywistym, co dana osoba zrobi za chwilę.
Czytaj więcej
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zapowiadają zmianę podejścia do sztucznej inteligencji. Po lata...
Wczesne testy wzbudziły duże zainteresowanie i wskazują, że OmniPredict osiąga wyjątkowo wysoką skuteczność nawet bez specjalistycznego treningu.
Naukowcy stojący za OmniPredict podkreślają, że ten nowy model daje przedsmak przyszłości, w której maszyny nie tylko widzą, co się dzieje, ale także potrafią przewidywać, co ludzie prawdopodobnie zrobią. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach. Miasta są nieprzewidywalne. Piesi są nieprzewidywalni, co może stanowić poważne zagrożenie dla rozwoju autonomicznych pojazdów.
OmniPredict dodaje nową warstwę „świadomości ulicy”, zbliżając się do ludzkiej intuicji.
Zamiast reagować wyłącznie na aktualny ruch pieszego, system próbuje przewidzieć jego kolejne działanie. Jeśli zadziała zgodnie z założeniami, takie podejście może wpłynąć na sposób poruszania się autonomicznych pojazdów w gęsto zabudowanych obszarach miejskich i umożliwić im płynniejsze manewrowanie po zatłoczonych ulicach, a także znacznie ograniczyć liczbę wypadków z udziałem pieszych.
Czytaj więcej
Firma OpenAI i jej inwestor Microsoft zostali pozwani w związku z morderstwem i samobójstwem w st...
Zastosowania OmniPredict wykraczają jednak daleko poza ruchliwe ulice, chaotyczne skrzyżowania czy zatłoczone przejścia dla pieszych. Naukowcy uważają, że system otwiera drzwi do ekscytujących zastosowań, na przykład możliwości wykrywania, rozpoznawania i przewidywania skutków zachowań osoby wykazującej sygnały zagrożenia. System AI zdolny do odczytywania zmian postawy, wahań, orientacji ciała czy oznak stresu może okazać się przełomowy dla personelu wojskowego oraz służb ratunkowych. Celem projektu nie jest zastąpienie ludzi, lecz wzmocnienie ich możliwości dzięki inteligentniejszemu partnerowi – zapewniają naukowcy.
Zespół przetestował OmniPredict na dwóch najbardziej wymagających zestawach danych do badań nad zachowaniami pieszych – JAAD i WIDEVIEW – bez wcześniejszego specjalistycznego szkolenia.
Wyniki, opublikowane w czasopiśmie „Computers & Engineering”, pokazują, że OmniPredict osiągnął imponującą skuteczność na poziomie 67 proc., przewyższając najnowsze modele o 10 punktów procentowych.
System utrzymał wysoką jakość działania nawet po dodaniu informacji kontekstowych, takich jak częściowo zasłonięci piesi czy osoby patrzące w stronę pojazdu.
AI wykazała także szybsze reakcje, lepsze uogólnianie w różnych kontekstach drogowych oraz bardziej odporne mechanizmy decyzyjne niż tradycyjne systemy – co jest obiecującym sygnałem dla przyszłego wdrożenia w realnym świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dz...
Gdy Elon Musk obiecuje, że humanoidy będą „nieskończoną maszynką do zarabiania pieniędzy”, w Shenzhen powstaje d...
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zapowiadają zmianę podejścia do sztucznej inteligencji. Po latach dynamicznego...
Amerykańska firma Foundation rozpoczyna masową produkcję humanoidów, które mają zastąpić ludzi w niebezpiecznych...
Rośnie odsetek pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Najczęściej jest wykorzysty...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas