To jednak Caravaggio. AI obaliła opinie ekspertów na temat słynnego obrazu

O sprawie informuje serwis The Guardian, powołując się na analizy AI przeprowadzone przez szwajcarską firmę zajmującą się uwierzytelnianiem dzieł sztuki.

„Lutnista” z Badminton sprzedany w 2001 roku za ok. 71 tys. funtów może być oryginalnym dziełem Caravaggia

Obraz „Lutnista” zakupiony został dla Badminton House w Gloucestershire w XVIII wieku. W 1969 roku dom aukcyjny Sotheby's sprzedał go jako kopię „według Caravaggia” za 750 funtów. Z kolei w 2001 roku obraz oznaczony jako dzieło „kręgu Caravaggia” kupił za około 71 tys. funtów Clovis Whitfield, brytyjski historyk sztuki, galerzysta i znawca dzieł dawnych, włoskich mistrzów.

Dla porównania, kiedy w 2019 roku odkryto jeden z obrazów Caravaggia, wyceniono go na około 96 milionów funtów.

Clovis Whitfield zwrócił uwagę na fakt, że zakupiony przez niego w 2001 roku obraz idealnie odpowiada opisowi zawartemu w biografii Caravaggia z 1642 roku autorstwa Giovanniego Baglione. Zgadzają się takie detale obrazu jak odbicie kropel rosy na kwiatach.