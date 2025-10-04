Reklama

AI pokonała właśnie miliony lat ewolucji. To będzie rewolucja w medycynie

Naukowcy osiągnęli przełom naukowy, wykorzystując sztuczną inteligencję do projektowania syntetycznych białek. Te przewyższają swoje naturalne odpowiedniki. Już mówi się o „zmianie paradygmatu” w inżynierii genetycznej.

Publikacja: 04.10.2025 16:56

AI stworzyła syntetyczne białka do edycji genomu, które swoją aktywnością i precyzją przewyższają naturalne odpowiedniki kształtowane przez miliony lat ewolucji

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

Hiszpańscy badacze, wykorzystując moc generatywnej sztucznej inteligencji, stworzyli syntetyczne białka do edycji genomu, które swoją aktywnością i precyzją przewyższają naturalne odpowiedniki kształtowane przez miliony lat ewolucji. To niecodzienne odkrycie opisano właśnie na łamach „Nature Biotechnology”. Eksperci wierzą, iż osiągnięcie otwiera drogę do skuteczniejszych i tańszych terapii genowych. To wróży przełom m.in. w leczeniu nowotworów i chorób rzadkich.

„Molekularne nożyczki”. Co potrafią?

To moment, który eksperci bez wahania nazywają zmianą paradygmatu w inżynierii genetycznej. Po raz pierwszy w historii naukowcy dowiedli, że sztuczna inteligencja jest w stanie nie tylko naśladować naturę, ale tworzyć „narzędzia biologiczne” doskonalsze od tych, które powstały w procesie ewolucji. Przełom jest dziełem badaczy z firmy Integra Therapeutics, którzy – we współpracy z Uniwersytetem Pompeu Fabra w Hiszpanii oraz tamtejszym Centrum Regulacji Genomu (CRG) – użyli dużych modeli językowych (LLM) do zaprojektowania zupełnie nowych, tzw. hiperaktywnych białek. Aby zobrazować odkrycie, trzeba wyobrazić sobie „molekularne nożyczki”, które mają zdolność wycinania i wklejania fragmentów DNA w ludzkich komórkach. Te stworzone przez AI enzymy wykazały w badaniach laboratoryjnych znacznie większą wydajność i precyzję niż ich naturalne warianty. Rozwiązuje to jeden z kluczowych problemów ograniczających dotąd rozwój i dostępność zaawansowanych terapii genowych.

Fuzja człowieka z maszyną i osiągnięcie przez ludzi niezwykłej inteligencji i możliwości jest tuż za
Technologie
Słynny futurolog: Jest sposób na radykalne wydłużenie życia. Nieśmiertelność blisko

Zanim jednak sztuczna inteligencja mogła przystąpić do pracy, potrzebowała danych – zespół badawczy przeprowadził bezprecedensową komputerową analizę bioprospekcyjną, przeszukując ponad 31 tys. genomów eukariotycznych. W efekcie odkryto ponad 13 tys. nieznanych dotąd sekwencji, a po weryfikacji w ludzkich komórkach wytypowano 10 najbardziej aktywnych, z których dwie dorównywały wydajnością wersjom optymalizowanym wcześniej w laboratoriach. To właśnie ten ogromny i unikalny zbiór danych posłużył do wytrenowania modeli AI. Jak zaznacza dr Marc Güell, dyrektor naukowy w Integra Therapeutics, po raz pierwszy wykorzystano genAI do tworzenia „syntetycznych elementów i rozszerzenia natury”.

Naukowcy zdecydowali o udostępnieniu PROTEUS-a jako oprogramowania „open source"
Technologie
Naukowy przełom: sztuczna inteligencja, która programuje życie

Nadchodzi era medycznych przełomów?

Białka zaprojektowane przez algorytmy nie tylko zachowały swoją integralność strukturalną, ale okazały się też bardziej kompatybilne z nowoczesnymi platformami edycji genów. Jeden z wariantów wykazał wyjątkowo silną aktywność w ludzkich limfocytach T – komórkach kluczowych dla rozwoju przełomowych terapii immunoonkologicznych, takich jak CAR-T.

Dotychczas inżynieria białek polegała głównie na żmudnej modyfikacji istniejących, naturalnych struktur. Projektowanie z pomocą AI pozwala tworzyć całkowicie nowe narzędzia molekularne, przekraczając ograniczenia narzucone przez ewolucję i nadając im cechy pożądane z terapeutycznego punktu widzenia. To daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie, usprawnienie produkcji oraz obniżenie kosztów terapii.

Kilka tygodni temu Integra Therapeutics dostała od Komisji Europejskiej na rozwój badań blisko 11 mln euro. Co ważne, przybywa firm, które pochylają się nad takim zastosowaniem AI – potencjał ten bada choćby Profluent Bio i już odnosi sukcesy z OpenCRISPR-1, edytorem genów zaprojektowanym właśnie przez sztuczną inteligencję (wykazuje o 95 proc. mniej niezamierzonych efektów ubocznych). Niedawna premiera platformy AlphaProteo od Google DeepMind potwierdziła rosnące znaczenie tego trendu. Analitycy prognozują, że wartość rynku projektowania białek z pomocą AI skoczy z obecnego poziomu 1,5 mld dol. do 7 mld dol. w 2033 r.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wykorzystanie sztucznej inteligencji wpływa na projektowanie syntetycznych białek?
  • Na czym polega zmiana paradygmatu w inżynierii genetycznej?
  • Jaki wpływ ma odkrycie na dostępność zaawansowanych terapii genowych?
