Przełom w medycynie. AI zbada i wykryje choroby dekadę przed ich wystąpieniem

Pionierskie osiągnięcie specjalistów z Niemiec i Danii, bazujące na tysiącach danych medycznych, może zrewolucjonizować podejście do diagnostyki i planowania opieki zdrowotnej
Nie jest to oszustwo, czy zagrywka skierowana na przyciągnięcie uwagi mediów – prestiżowe czasopismo „Nature” opublikowało właśnie wyniki najnowszych badań, za którymi stoją naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) oraz z Uniwersytetu w Kopenhadze i Niemieckiego Centrum Badań Nad Rakiem (DKFZ). Wnioski? Opracowany przez badaczy nowy model sztucznej inteligencji potrafi przewidywać ryzyko wystąpienia ponad 1000 chorób i to z ponad dziesięcioletnim wyprzedzeniem. Eksperci już mówią o przełomie.
Pionierskie osiągnięcie specjalistów z Niemiec i Danii, bazujące na tysiącach danych medycznych, może zrewolucjonizować podejście do diagnostyki i planowania opieki zdrowotnej. Choć na razie jest to jedynie tzw. dowód koncepcji, niegotowy jeszcze do bezpośredniego zastosowania klinicznego, to należy traktować to odkrycie jako milowy krok. Prognozowanie przyszłości zdrowotnej brzmi jak science-fiction, ale wspomniana AI została wytrenowana na zanonimizowanych danych medycznych 400 tys. osób z brytyjskiego Biobanku oraz informacjach od 1,9 mln pacjentów z Duńskiego Narodowego Rejestru Pacjentów. A to czyni ją jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi do modelowania postępu chorób na świecie. Mając taką „wiedzę”, technologia ta analizuje historie chorób, bada diagnozy i ocenia czynniki związane ze stylem życia (np. palenie tytoniu), ucząc się, w jaki sposób rozwijają się one w czasie. Dzięki temu jest w stanie oszacować długoterminowe ryzyko oraz czas, w którym mogą wystąpić konkretne schorzenia.
Zdaniem prof. Ewena Birney’a, dyrektora EMBL, model ten stanowi dowód, że sztuczna inteligencja jest w stanie uczyć się długoterminowych wzorców zdrowotnych, a następnie generować na ich podstawie użyteczne prognozy. Dzięki temu można szacować, kiedy pojawią się zagrożenia dla zdrowia i w jaki sposób zaplanować wczesne interwencje. „To wielki krok w kierunku bardziej spersonalizowanej i prewencyjnej opieki zdrowotnej” – podaje EMBL.
Model radzi sobie szczególnie dobrze z chorobami o wyraźnych i powtarzalnych wzorcach, takimi jak niektóre nowotwory, zawały serca czy posocznica. Jest jednak mniej skuteczny w przypadku schorzeń o zmiennym przebiegu, np. zaburzeń zdrowia psychicznego. Trzeba mieć też na uwadze, że AI nie jest wyrocznią – tak jak w przypadku prognozy pogody, model ten dostarcza szacunkowych prawdopodobieństw, a nie pewnych przewidywań. Zamiast mówić, co na pewno wydarzy się u danej osoby, ocenia, z jakim prawdopodobieństwem w ciągu określonego czasu wystąpią konkretne schorzenia. Przykładowo, na podstawie historii chorób, model może oszacować ryzyko zawału serca u 60-letniego mężczyzny, które może wahać się od 4 na 10 000 do 1 na 100 przypadków rocznie (w zależności od wcześniejszych diagnoz i stylu życia). Co więcej, ryzyko to rośnie wraz z wiekiem.
Model, choć nie jest jeszcze gotowy do zastosowania w klinice, już teraz może być używany przez naukowców do badania rozwoju i progresji chorób, analizy wpływu stylu życia na długoterminowe ryzyko oraz symulowania wyników zdrowotnych na podstawie danych pacjentów. Technologia ta posiada też ograniczenia wynikające z danych, na których trenowano AI. Informacje pochodzące z Biobanku dotyczą bowiem głównie osób w wieku 40-60 lat (dane dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży są niedostatecznie reprezentowane). Także pewne grupy etniczne są niedostatecznie reprezentowane.
Kierunek rozwoju AI w medycynie jest już jasny – w przyszłości podobne narzędzia, trenowane na bardziej reprezentatywnych danych, mogłyby pomóc klinicystom we wczesnym identyfikowaniu pacjentów o wysokim ryzyku. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby chorób przewlekłych, możliwość przewidywania przyszłych potrzeb zdrowotnych może pomóc w lepszym planowaniu i alokowaniu zasobów w systemach opieki zdrowotnej.
– To początek nowego sposobu rozumienia zdrowia ludzkiego i postępu chorób. Modele generatywne, takie jak nasze, mogą w przyszłości pomóc w personalizacji opieki i przewidywaniu potrzeb zdrowotnych na dużą skalę. Ucząc się na dużych populacjach, modele te oferują dogłębny wgląd w rozwój chorób i mogą w przyszłości wspierać wcześniejsze, bardziej dopasowane interwencje – komentuje Moritz Gerstung, kierownik Działu Sztucznej Inteligencji w Onkologii w DKFZ.
Na razie można mówić jednak o pewnych barierach. I nie są to kwestie technologiczne. Eksperci podkreślają, że przed wprowadzeniem takich rozwiązań na szeroką skalę konieczne są bowiem nie tylko dalsze testy, lecz także stworzenie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych.
