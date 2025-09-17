Przełom w medycynie. AI zbada i wykryje choroby dekadę przed ich wystąpieniem

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie możliwości oferuje nowoczesna AI w przewidywaniu chorób?

Jakie ograniczenia i wyzwania stoją przed wdrożeniem tej technologii w praktyce klinicznej?

Jakie są perspektywy rozwoju AI w medycynie i opiece zdrowotnej w przyszłości?

Nie jest to oszustwo, czy zagrywka skierowana na przyciągnięcie uwagi mediów – prestiżowe czasopismo „Nature” opublikowało właśnie wyniki najnowszych badań, za którymi stoją naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) oraz z Uniwersytetu w Kopenhadze i Niemieckiego Centrum Badań Nad Rakiem (DKFZ). Wnioski? Opracowany przez badaczy nowy model sztucznej inteligencji potrafi przewidywać ryzyko wystąpienia ponad 1000 chorób i to z ponad dziesięcioletnim wyprzedzeniem. Eksperci już mówią o przełomie.

Reklama Reklama

Szkolenie na tysiącach danych medycznych

Pionierskie osiągnięcie specjalistów z Niemiec i Danii, bazujące na tysiącach danych medycznych, może zrewolucjonizować podejście do diagnostyki i planowania opieki zdrowotnej. Choć na razie jest to jedynie tzw. dowód koncepcji, niegotowy jeszcze do bezpośredniego zastosowania klinicznego, to należy traktować to odkrycie jako milowy krok. Prognozowanie przyszłości zdrowotnej brzmi jak science-fiction, ale wspomniana AI została wytrenowana na zanonimizowanych danych medycznych 400 tys. osób z brytyjskiego Biobanku oraz informacjach od 1,9 mln pacjentów z Duńskiego Narodowego Rejestru Pacjentów. A to czyni ją jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi do modelowania postępu chorób na świecie. Mając taką „wiedzę”, technologia ta analizuje historie chorób, bada diagnozy i ocenia czynniki związane ze stylem życia (np. palenie tytoniu), ucząc się, w jaki sposób rozwijają się one w czasie. Dzięki temu jest w stanie oszacować długoterminowe ryzyko oraz czas, w którym mogą wystąpić konkretne schorzenia.

Zdaniem prof. Ewena Birney’a, dyrektora EMBL, model ten stanowi dowód, że sztuczna inteligencja jest w stanie uczyć się długoterminowych wzorców zdrowotnych, a następnie generować na ich podstawie użyteczne prognozy. Dzięki temu można szacować, kiedy pojawią się zagrożenia dla zdrowia i w jaki sposób zaplanować wczesne interwencje. „To wielki krok w kierunku bardziej spersonalizowanej i prewencyjnej opieki zdrowotnej” – podaje EMBL.