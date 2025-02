Naukowczyni podkreśla, że PAM-y mogą się od siebie bardzo różnić. Można je drukować w miękkich lub twardych materiałach. Można zmieniać kształt każdej cząstki i zmieniać sieć, której używa się do łączenia tych cząstek. Każdy z tych parametrów wpływa na zachowanie powstałego materiału. Jednak wszystkie z nich wykazują charakterystyczne przejście między zachowaniem płynnym a stałym. W zależności od okoliczności.

Profesor Daraio wyjaśnia, że materiały te mają także unikalne właściwości pochłaniania energii. Ponieważ każdy element może się przesuwać, obracać i reorganizować względem siebie, mogą one bardzo wydajnie rozpraszać energię, co czyni je idealnymi materiałami do produkcji kasków i innych elementów sprzętu ochronnego.

Te same właściwości sprawiają też, że są idealne do stosowania w opakowaniach lub w każdym środowisku, w którym wymagana jest amortyzacja lub stabilizacja.

Eksperymenty z mikroskalowymi PAM wykazały, że będą się one rozszerzać lub kurczyć w odpowiedzi na przyłożone ładunki elektryczne, a także siły fizyczne, co sugeruje możliwe zastosowania w urządzeniach biomedycznych lub miękkiej robotyce. Według naukowców PAM-y to idealne materiały do zastosowania w zaawansowanych technikach sztucznej inteligencji.

Jak powstają nowe wyjątkowe materiały?

O rewolucyjnych nowych materiałach słyszymy coraz częściej. Do ich tworzenia naukowcy zaprzęgli sztuczną inteligencję. Np. narzędzie AI GNoME odkryło 2,2 miliona nowych kryształów, w tym 380 tys. stabilnych materiałów, które mogą stać się częścią technologii przyszłości. Według magazynu „Nature” dzięki AI nauka zajmująca się wymyślaniem nowych materiałów dokonała prawdziwego skoku technologicznego, bez AI to, czego ostatnio dokonano, zajęłoby jej aż 800 lat.

Graph Networks for Materials Exploration (GNoME), nowe narzędzie stworzone przez Google DeepMind, radykalnie zwiększa szybkość i wydajność odkryć poprzez przewidywanie stabilności nowych materiałów.