Zagadka czerwonej kropki na zdjęciu z drona. AI widzi to, co umyka ludzkiemu oku

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego oprogramowanie na bazie AI może być skuteczne w ratownictwie górskim?

O przykładach skutecznego wykorzystania sztucznej inteligencji w akcjach poszukiwawczych

Jakie etyczne, prawne i technologiczne wyzwania wiążą się z wykorzystaniem AI do analizy zdjęć?

Czy nowoczesne technologie przyspieszą poszukiwanie osób zaginionych w trudnym terenie? Tematowi przygląda się BBC, podając przykłady skutecznego wykorzystania AI – głównie przez górskie zespoły ratownicze. Ważnym głosem w temacie jest też system pochodzący z Polski.

Poszukiwania włoskiego alpinisty

We wrześniu 2024 r. 66-letni włoski chirurg wyruszył w samodzielną podróż w Alpy Kotyjskie. Gdy zgłoszono zaginięcie, jedyną wskazówką był samochód turysty, zaparkowany w pobliskiej wiosce. Ekipy ratownicze stanęły przed wyzwaniem przeszukania ogromnego terenu, w tym trudno dostępnych obszarów górskich. Blisko tygodniowe poszukiwania, w których brało udział ponad 50 ratowników, nie przyniosły skutku. Szanse na odnalezienie żywego turysty zanikły wraz z nastaniem zimy.

W lipcu 2025 r. rozpoczęto poszukiwania ciała. Tym razem ratownikom pomagało kilka programów opartych na sztucznej inteligencji. W ciągu pięciu godzin poszukiwań dwa drony wykonały 2600 zdjęć trudno dostępnego, górskiego terenu. Algorytm AI przeanalizował ujęcia, zaznaczając potencjalne „punkty zainteresowania”. Te obejmowały m.in. miejsca z wyróżniającą się, nietypową kolorystyką lub teksturą w krajobrazie.

Czerwona kropka na zdjęciu kluczem do zagadki

W trakcie analizy danych oprogramowanie AI namierzyło na jednym ze zdjęć czerwoną kropkę. Decyzja o wyborze kierunku poszukiwań należała jednak ostatecznie do ratowników.