Zagadka czerwonej kropki na zdjęciu z drona. AI widzi to, co umyka ludzkiemu oku

Aktualizacja: 15.01.2026 18:18 Publikacja: 15.01.2026 16:31
Technologie AI analizują m.in. zdjęcia z dronów, używanych w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych (fot. ilustracyjne)
Foto: Adobe Stock
Czy nowoczesne technologie przyspieszą poszukiwanie osób zaginionych w trudnym terenie? Tematowi przygląda się BBC, podając przykłady skutecznego wykorzystania AI – głównie przez górskie zespoły ratownicze. Ważnym głosem w temacie jest też system pochodzący z Polski.
We wrześniu 2024 r. 66-letni włoski chirurg wyruszył w samodzielną podróż w Alpy Kotyjskie. Gdy zgłoszono zaginięcie, jedyną wskazówką był samochód turysty, zaparkowany w pobliskiej wiosce. Ekipy ratownicze stanęły przed wyzwaniem przeszukania ogromnego terenu, w tym trudno dostępnych obszarów górskich. Blisko tygodniowe poszukiwania, w których brało udział ponad 50 ratowników, nie przyniosły skutku. Szanse na odnalezienie żywego turysty zanikły wraz z nastaniem zimy.
W lipcu 2025 r. rozpoczęto poszukiwania ciała. Tym razem ratownikom pomagało kilka programów opartych na sztucznej inteligencji. W ciągu pięciu godzin poszukiwań dwa drony wykonały 2600 zdjęć trudno dostępnego, górskiego terenu. Algorytm AI przeanalizował ujęcia, zaznaczając potencjalne „punkty zainteresowania”. Te obejmowały m.in. miejsca z wyróżniającą się, nietypową kolorystyką lub teksturą w krajobrazie.
W trakcie analizy danych oprogramowanie AI namierzyło na jednym ze zdjęć czerwoną kropkę. Decyzja o wyborze kierunku poszukiwań należała jednak ostatecznie do ratowników.
„Oprogramowanie potrafiło reagować na różne rzeczy, takie jak kawałek plastikowego śmiecia czy skałę o nietypowym kolorze. Może nawet wywoływać halucynacje. Musieliśmy więc zawęzić pole poszukiwań, biorąc pod uwagę ścieżkę, którą mógł pokonać Ivaldo, jako niezwykle utalentowany wspinacz” – wyjaśnia na łamach BBC Saverio Isola, szef stacji ratownictwa górskiego w Turynie.
Ratownicy wytypowali wstępnie trzy lokalizacje do sprawdzenia. Miejsce namierzone przez AI okazało się dobrym tropem, a czerwona kropka na zdjęciu z drona – kaskiem zaginionego turysty. Ciało 66-letniego Nicoli Ivalda odnaleziono po trzech dniach od wznowienia poszukiwań.
W 2023 r. technologię AI wykorzystano do poszukiwań turysty, który zaginął w górzystym terenie Szkocji (Glen Etive). Grupa poszukiwawcza użyła systemu opracowanego przez stowarzyszenie Lake District Search and Mountain Rescue Association. Algorytm AI przeanalizował zdjęcia krajobrazu górskiego, zaznaczając m.in. nietypowe kolory pikseli. Wskazówka doprowadziła ostatecznie do odnalezienia ciała turysty.
Podobny system oparty na AI – oprogramowanie LOC8 zintegrowane z dronem – wykorzystano w 2025 r. na terenie Sedony (USA). Ratownicy użyli oprogramowania skanującego zdjęcia wykonane z drona. Program analizował ujęcia, szukając specyficznego koloru ubrań zaginionego turysty. Mężczyznę udało się uratować, po analizie danych z rozległego, trudno dostępnego terenu.
BBC przypomina także o ciekawym przypadku z Polski. W 2021 r. na terenie Beskidu Niskiego zaginął 65-letni mężczyzna z chorobą Alzheimera (dzień przed zaginięciem doznał udaru). Akcję poszukiwawczą prowadziło Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w pobliżu wsi Cergowa. Ratownicy korzystali z oprogramowania SARUAV, opracowanego przez zespół naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem prof. Tomasza Niedzielskiego.
System przetworzył 782 zdjęcia terenu poszukiwań zebranych podczas czterech przelotów drona. Po ponad 4-godzinnej analizie zdjęć oprogramowanie zlokalizowało zaginionego i podało jego współrzędne. Jak podają twórcy oprogramowania, sama weryfikacja lokalizacji (przelot nad zaginionym, wykonanie zdjęć, identyfikacja) trwała 5 minut i 48 sekund. Mężczyznę udało się uratować w krytycznym czasie – po ponad 24 godzinach przebywania na otwartej przestrzeni.
Ten sam system wykorzystano w 2023 r. w Alpach. Tym razem oprogramowanie pozwoliło odnaleźć ratownikom ciało zaginionego turysty.
Opisane metody mogą znacznie przyspieszyć akcję poszukiwawczą. Mają jednak swoje ograniczenia. W przypadku dronów problemem mogą okazać się m.in. tereny leśne i słaba widoczność.
Zróżnicowany, górski lub leśny krajobraz może także dezorientować oprogramowanie skanujące zdjęcia. Ratownicy górscy z Chorwacji wyjaśniają na łamach BBC, że programy AI (wykorzystywane w akcjach poszukiwawczych) często dawały mylne wyniki.
Przy analizie zdjęć turystów pojawiają się też pytania natury etycznej. „Identyfikacja sylwetki człowieka na zdjęciach może stanowić problem prawny” – zaznacza Daniele Giordan z Włoskiego Instytutu Badań Ochrony Geohydrologicznej.
Eksperci zajmujący się tematem sugerują rozwój technologii w kierunku analizy zdjęć w czasie rzeczywistym (co dodatkowo skróci czas poszukiwań zaginionych). Konieczne jest też dalsze trenowanie systemów uczenia maszynowego. Inna, ciekawa opcja – badana przez naukowców z Uniwersytetu Glasgow – to tworzenie systemu symulującego zachowanie osoby zaginionej (przewidywanie i zawężanie lokalizacji).
Źródła: bbc.com; geoforum.pl; saruav.pl
