Elon Musk dokona przełomu? Neuralink ma przywrócić widzenie pierwszemu człowiekowi

Ambicje Neuralink sięgają jednak znacznie dalej niż tylko przywrócenie naturalnych zdolności niepełnosprawnemu. Elon Musk sugeruje, że w przyszłości Blindsight da nadludzkie moce: pozwoli widzieć w podczerwieni i ultrafiolecie, a nawet odbierać sygnały radarowe. To postawiłoby człowieka w nowym miejscu ewolucji, rozszerzając nasze zmysły poza biologiczne granice. Wizja ta kusi inwestorów. Absolutnym entuzjastą projektu jest m.in. Bill Ackman. Szef funduszu hedgingowego Pershing Square Capital Management nazywa prace prowadzone przez start-up Muska potencjalnym „cudem”. Z drugiej strony świat nauki pozostaje powściągliwy – badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego wskazują na złożoność procesu przetwarzania informacji przez neurony. Ich zdaniem uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości poprzez prostą stymulację elektrodami może być niemożliwe. Ale Musk zdaje się nie przejmować takimi deklaracjami i już jego firma zapowiedziała na ten rok kolejny milowy krok – planuje zaprezentować implant nowej generacji o trzykrotnie większych możliwościach.

Na tym nie koniec, bo Neuralink koncentruje się przede wszystkim na możliwościach „integracji mózgu z technologiami”. Chodzi o pomoc osobom sparaliżowanym, jak Sebastian Gomez-Pena. Marzył, by zostać lekarzem, gdy tragiczny wypadek przekreślił plany i odebrał mu sprawność, paraliżując go od szyi w dół. Dziś, jako jeden z siedmiu brytyjskich uczestników pionierskiego badania nad implantem mózgowym firmy Neuralink, ma nadzieję. Technologia może bowiem pozwolić mu sterować komputerem za pomocą myśli. To, co jeszcze niedawno brzmiało wręcz niewiarygodnie, staje się codziennością pacjentów w University College London Hospital (UCLH). To właśnie tam prowadzona jest część badania klinicznego o nazwie GB-PRIME. W jego centrum jest implant N1.

Mózg steruje robotem

Niedawno, podczas skomplikowanej, pięciogodzinnej operacji urządzenie połączone z 1024 elektrodami wszczepiono na głębokość około 4 mm bezpośrednio w korę ruchową mózgu pacjenta. Precyzja tego zabiegu wymagała użycia autorskiego robota chirurgicznego R1, zdolnego do operowania mikroskopijnymi nićmi elektrod – cieńszymi niż ludzki włos. Mechanizm działania systemu opiera się na bezprzewodowym przesyłaniu sygnałów nerwowych do komputera, gdzie zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji analizują aktywność elektryczną mózgu i tłumaczą ją na konkretne działania. Co to oznacza w praktyce? Otóż, gdy Gomez-Pena myśli o poruszeniu ręką w konkretnym kierunku, oprogramowanie interpretuje tę intencję i zamienia ją na ruch kursora lub kliknięcie myszą. N1 działa, a dzięki temu Gomez-Pena potrafi przeglądać artykuły naukowe, podkreślać kluczowe fragmenty i przełączać okna aplikacji z szybkością porównywalną do osoby obsługującej standardową mysz komputerową. Harith Akram, neurochirurg z UCLH kierujący brytyjską częścią projektu, nie kryje entuzjazmu – o wynikach tych badań mówi wprost: są wręcz niewiarygodne. Wygląda na to, że technologia Muska może stać się przełomowa dla osób z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi. Do jej upowszechnienia wciąż długa droga, ale skala testów przyspiesza – od października do grudnia ub. r. operację przeszło wszystkich siedmiu zrekrutowanych Brytyjczyków. Globalnie w badaniach uczestniczy już 21 wybrańców (to też pacjenci z USA, Kanady i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), wśród których znajdują się osoby z urazami rdzenia kręgowego, po udarach oraz cierpiące na stwardnienie zanikowe boczne. Niektórzy dzięki chipowi opanowali pisanie na wirtualnej klawiaturze, inni wykorzystują go do sterowania robotycznymi ramionami.

Neuralink wskazuje na brak poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z działaniem N1. Z drugiej strony wyniki osiągane w trakcie eksperymentów nie doczekały się jeszcze publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, co jest standardem w świecie medycyny. Część ekspertów już stawia pytania nie tylko o długofalowe bezpieczeństwo, ale również o ochronę prywatności danych płynących prosto z mózgu czy etyczne aspekty integracji człowieka z maszyną.