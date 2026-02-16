„Lek idealny” od AI? Nowa terapia na otyłość może wywrócić rynek

Insilico Medicine prezentuje ISM0676 — nowy kandydat na lek przeciw otyłości opracowany z pomocą generatywnej AI
Popyt na skuteczniejsze leki na otyłość szybko rośnie, a wartość rynku ma do 2030 r. sięgnąć 60,53 mld dolarów. Mimo to powszechnie stosowane terapie, takie jak agoniści receptora GLP‑1 (GLP‑1RA), wiążą się z niepożądanymi skutkami ubocznymi. Pacjenci i lekarze muszą mierzyć się z utratą beztłuszczowej masy ciała, spowolnieniem efektów w czasie, szybkim powrotem wagi po odstawieniu leku oraz praktycznym wyzwaniem, jakim jest utrzymanie terapii wystarczająco długo, by zachować już uzyskane rezultaty.
Jednym z powodów, dla których badacze szukają alternatyw, jest fakt, że otyłość nie jest kontrolowana przez pojedynczy czynnik. Apetyt, sygnalizacja insulinowa, magazynowanie tłuszczu, a nawet metabolizm kości są ze sobą powiązane poprzez nakładające się systemy hormonalne. Ta złożoność pomaga wyjaśnić, dlaczego niektórzy pacjenci reagują bardzo dobrze na dany lek, podczas gdy inni obserwują jedynie umiarkowane zmiany lub mają trudności z utrzymaniem efektów.
Rosnące zainteresowanie budzi receptor polipeptydu insulinotropowego zależnego od glukozy (GIPR). Jego naturalny ligand (GIP) jest częścią sieci reakcji organizmu na posiłek, a aktywność GIPR wiąże się z wydzielaniem insuliny, odkładaniem tłuszczu w tkankach, strukturą i przebudową kości oraz regulacją apetytu poprzez ośrodkowy układ nerwowy. Ponieważ biologia GLP‑1 i GIP częściowo się przecina, ale nie jest identyczna, naukowcy badają, czy jednoczesne oddziaływanie na GIPR poprzez podawanie zarówno GLP‑1, jak i GIP mogłoby ograniczyć słabe strony obecnych terapii i poprawić długoterminową kontrolę masy ciała.
Insilico Medicine, firma zajmująca się odkrywaniem leków na etapie klinicznym z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, ogłosiła wytypowanie związku ISM0676 jako potencjalnego kandydata celującego w receptor GIPR.
Spółka opisuje ISM0676 jako doustnie dostępny małocząsteczkowy antagonista, przeznaczony do leczenia otyłości i chorób z nią powiązanych, w tym cukrzycy typu 2, a potencjalnie także schorzeń sercowo–naczyniowych związanych z otyłością, takich jak niewydolność serca.
Feng Ren, współdyrektor generalny i dyrektor naukowy Insilico Medicine, jest pewien, że AI może przyspieszać rozwój w różnych dziedzinach i potencjalnie pomóc w dokonaniu przełomu w leczeniu chorób przewlekłych.
Odkrycie i optymalizacja ISM0676 były prowadzone przy użyciu platformy generatywnej AI Chemistry42 oraz powiązanych narzędzi. Związek został wskazany jako kandydat przedkliniczny zaledwie 14 miesięcy po rozpoczęciu projektu, po syntezie i ocenie mniej niż 200 cząsteczek. ISM0676 wykazał wysoką stabilność metaboliczną in vivo, dużą skuteczność przy niskich dawkach, minimalne ryzyko interakcji lek–lek, korzystny profil bezpieczeństwa oraz niską prognozowaną dawkę skuteczną u ludzi.
Dalsze badania przedkliniczne potwierdziły te wyniki, ponownie wykazując istotną redukcję masy ciała i poprawę składu ciała u myszy z „uczłowieczonym” receptorem GIPR. W ciągu 27 dni podawania ISM0676 konsekwentnie prowadził do spadku masy ciała o 10,4 proc., podczas gdy w grupie kontrolnej obserwowano przyrost wagi. Terapia skojarzona z semaglutydem znacząco wzmocniła te efekty, przynosząc redukcję masy ciała o 31,3 proc. Wyniki te wspierają dalszy rozwój projektu w kierunku badań klinicznych.
Wytypowanie ISM0676, a także inne badania w tym kierunku, pokazują, że leki na otyłość mogą stać się skuteczniejsze, jeśli będą oddziaływać na wiele szlaków metabolicznych, zamiast polegać wyłącznie na GLP‑1. To, czy doustny antagonista GIPR, taki jak ISM0676, zapewni istotne i trwałe korzyści, będzie ostatecznie zależeć od rezultatów kolejnych badań przedklinicznych oraz – w dalszej perspektywie – prób z udziałem ludzi.
