Kiedy człowiek słucha mowy, mózg nie rozumie znaczenia od razu. Zamiast tego każde słowo przechodzi przez serię etapów neuronalnych. Goldstein i jego współpracownicy odkryli, że etapy te rozwijają się w czasie w sposób bardzo podobny do działania modeli językowych AI. Wczesne warstwy AI koncentrują się na podstawowych cechach słów, natomiast głębsze warstwy łączą kontekst, ton oraz ogólne znaczenie wypowiedzi.

Zaskakujące podobieństwa między mózgiem a AI

Ten sam schemat zaobserwowano w mózgu. Wczesne reakcje mózgowe odpowiadały początkowym etapom przetwarzania w AI, natomiast późniejsze reakcje pokrywały się z głębszymi warstwami modeli. Zależność czasowa była szczególnie silna w zaawansowanych obszarach językowych, takich jak ośrodek Broki, gdzie szczyt aktywności mózgu pojawiał się później i odpowiadał głębszym warstwom modelu.

„Najbardziej zaskoczyło nas to, jak ściśle czasowy przebieg nadawania znaczenia w mózgu odpowiada sekwencji przekształceń zachodzących wewnątrz dużych modeli językowych. Choć systemy te są zbudowane w zupełnie inny sposób, oba zdają się zmierzać do podobnego, krok po kroku, procesu dochodzenia do zrozumienia” – powiedział dr Goldstein, komentując wyniki badań.

Co te wyniki oznaczają dla nauki o języku

Portal SciTechDaily pisze, że wyniki sugerują, iż sztuczna inteligencja jest czymś więcej niż tylko narzędziem do generowania tekstu. Może ona również pomóc naukowcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzki mózg przetwarza znaczenie. Przez wiele lat sądzono, że rozumienie języka opiera się na stałych symbolach i sztywnych regułach gramatycznych.

Badanie to podważa tę koncepcję i zamiast niej wspiera bardziej elastyczne, oparte na danych podejście, w którym znaczenie rozwija się stopniowo wraz z kontekstem.