Nowe badania: mózg przetwarza mowę niemal identycznie jak modele AI
Nowe badanie sugeruje, że ludzki mózg przetwarza język mówiony poprzez uporządkowaną sekwencję etapów, która bardzo przypomina sposób działania zaawansowanych modeli językowych AI – informuje portal SciTechDaily. Rejestrując aktywność mózgu osób słuchających opowiadanej historii, badacze stwierdzili, że późniejsze sygnały neuronalne odpowiadają głębszym warstwom systemów AI, zwłaszcza w kluczowych obszarach językowych, takich jak ośrodek Broki, odpowiedzialny za generowanie mowy.
Badania, opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications”, zostały przeprowadzone pod kierunkiem dr. Ariela Goldsteina z Uniwersytetu Hebrajskiego we współpracy z dr. Mariano Schainem z Google Research oraz prof. Urim Hassonem i Erikiem Hamem z Uniwersytetu Princeton. Zespół odkrył nieoczekiwany związek między tym, jak ludzie interpretują mowę, a tym, jak nowoczesne modele AI przetwarzają tekst.
Wykorzystując zapisy elektrokortykografii wykonane u osób słuchających trzydziestominutowego podcastu, badacze mogli z dużą precyzją śledzić reakcje mózgu. Analiza wykazała, że przetwarzanie języka w mózgu przebiega w uporządkowanej sekwencji, która ściśle odpowiada warstwowej architekturze dużych modeli językowych, takich jak GPT‑2 czy Llama 2 – informuje portal SciTechDaily.
Kiedy człowiek słucha mowy, mózg nie rozumie znaczenia od razu. Zamiast tego każde słowo przechodzi przez serię etapów neuronalnych. Goldstein i jego współpracownicy odkryli, że etapy te rozwijają się w czasie w sposób bardzo podobny do działania modeli językowych AI. Wczesne warstwy AI koncentrują się na podstawowych cechach słów, natomiast głębsze warstwy łączą kontekst, ton oraz ogólne znaczenie wypowiedzi.
Ten sam schemat zaobserwowano w mózgu. Wczesne reakcje mózgowe odpowiadały początkowym etapom przetwarzania w AI, natomiast późniejsze reakcje pokrywały się z głębszymi warstwami modeli. Zależność czasowa była szczególnie silna w zaawansowanych obszarach językowych, takich jak ośrodek Broki, gdzie szczyt aktywności mózgu pojawiał się później i odpowiadał głębszym warstwom modelu.
„Najbardziej zaskoczyło nas to, jak ściśle czasowy przebieg nadawania znaczenia w mózgu odpowiada sekwencji przekształceń zachodzących wewnątrz dużych modeli językowych. Choć systemy te są zbudowane w zupełnie inny sposób, oba zdają się zmierzać do podobnego, krok po kroku, procesu dochodzenia do zrozumienia” – powiedział dr Goldstein, komentując wyniki badań.
Portal SciTechDaily pisze, że wyniki sugerują, iż sztuczna inteligencja jest czymś więcej niż tylko narzędziem do generowania tekstu. Może ona również pomóc naukowcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzki mózg przetwarza znaczenie. Przez wiele lat sądzono, że rozumienie języka opiera się na stałych symbolach i sztywnych regułach gramatycznych.
Badanie to podważa tę koncepcję i zamiast niej wspiera bardziej elastyczne, oparte na danych podejście, w którym znaczenie rozwija się stopniowo wraz z kontekstem.
