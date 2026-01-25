Robot nauczył się mówić i śpiewać jak człowiek. Wystarczyły mu filmy z YouTube’a

Z tego artykułu się dowiesz: Jak robot nauczył się mówić, obserwując ludzkie zachowania?

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku stworzyli robota, który uczy się ruchów warg, obserwując ludzi, zamiast kierować się z góry zaprogramowanymi regułami. W raporcie opublikowanym w „Science Robotics” zespół zaprezentował robota formującego słowa w wielu językach, a nawet śpiewającego utwór z wygenerowanego przez AI debiutanckiego albumu zatytułowanego „hello world_”.

Robot nauczył się mówić dzięki obserwacji ludzi

Robot, który nazywa się EMO, zdobył tę umiejętność dzięki obserwacji, a nie instrukcjom. Najpierw nauczył się kontrolować własną twarz, obserwując swoje odbicie w lustrze i stopniowo rozumiejąc, jak jego 26 silników twarzy kształtuje różne wyrazy twarzy. Następnie analizował godziny filmów z YouTube’a, by obserwować, jak ludzkie usta poruszają się podczas mowy i śpiewu – informuje portal SciTechDaily.

– Im więcej będzie wchodził w interakcje z ludźmi, tym lepszy się stanie – powiedział Hod Lipson, profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz dyrektor Creative Machines Lab na Uniwersytecie Columbia.