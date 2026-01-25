Robot nauczył się mówić i śpiewać jak człowiek. Wystarczyły mu filmy z YouTube’a

Aktualizacja: 26.01.2026 02:17 Publikacja: 25.01.2026 17:30
Roboty przyszłości mają przypominać ludzi wyglądem i zachowaniem
Foto: Adobe Stock
Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku stworzyli robota, który uczy się ruchów warg, obserwując ludzi, zamiast kierować się z góry zaprogramowanymi regułami. W raporcie opublikowanym w „Science Robotics” zespół zaprezentował robota formującego słowa w wielu językach, a nawet śpiewającego utwór z wygenerowanego przez AI debiutanckiego albumu zatytułowanego „hello world_”.
Robot, który nazywa się EMO, zdobył tę umiejętność dzięki obserwacji, a nie instrukcjom. Najpierw nauczył się kontrolować własną twarz, obserwując swoje odbicie w lustrze i stopniowo rozumiejąc, jak jego 26 silników twarzy kształtuje różne wyrazy twarzy. Następnie analizował godziny filmów z YouTube’a, by obserwować, jak ludzkie usta poruszają się podczas mowy i śpiewu – informuje portal SciTechDaily.
– Im więcej będzie wchodził w interakcje z ludźmi, tym lepszy się stanie – powiedział Hod Lipson, profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz dyrektor Creative Machines Lab na Uniwersytecie Columbia.
Tworzenie wiarygodnych ruchów warg u robotów jest niezwykle trudne, ponieważ wymaga precyzyjnej koordynacji między dźwiękiem a ruchem – ruch warg zależy bowiem od szybko zmieniających się dźwięków mowy i fonemów, a także od tego, że większość materiałów stosowanych w robotyce jest zbyt mało elastyczna.
Ludzkie twarze opierają się na dziesiątkach mięśni ukrytych pod miękką skórą, które naturalnie poruszają się w rytmie mowy. Większość robotów humanoidalnych ma natomiast sztywne twarze o ograniczonym zakresie ruchu. Ich ruchy ust są zwykle sterowane stałymi regułami, co daje efekt mechaniczny i nienaturalny.
Aby to zmienić, zespół badawczy zaprojektował elastyczną robotyczną twarz z rozbudowanym systemem sterowania silnikami i pozwolił robotowi uczyć się ruchów mimicznych metodą prób i błędów. Robot został ustawiony przed lustrem i generował tysiące losowych wyrazów twarzy oraz ruchów ust. Z czasem nauczył się, które działania silników tworzą określony wygląd twarzy. Proces ten opierał się na systemie znanym jako model „vision-to-action” (VLA).
Gdy robot zrozumiał, jak działa jego własna twarz, badacze pokazali mu nagrania ludzi mówiących i śpiewających. System AI obserwował, jak usta zmieniają kształt w odpowiedzi na różne dźwięki. Łącząc tę wiedzę z umiejętnością sterowania własną twarzą, robot potrafił bezpośrednio przekładać dźwięk na ruch warg.
Zespół przetestował system w różnych językach, przy różnych dźwiękach i w różnych warunkach, także z muzyką. Nawet nie rozumiejąc znaczenia słyszanych słów, robot był w stanie poruszać ustami w rytmie dźwięku.
Jednak zsynchronizowany ruch warg to tylko jeden element celu, do którego dążą naukowcy. Ich praca koncentruje się na tym, by roboty komunikowały się w sposób naturalny i emocjonalnie znaczący. Gdy synchronizacja ruchu ust zostanie połączona z konwersacyjną sztuczną inteligencją, taką jak ChatGPT czy Gemini, efekt nada zupełnie nową głębię relacji, jaką robot tworzy z człowiekiem – uważają badacze z Columbii.
Naukowcy są zdania, że w przyszłości wszystkie roboty będą miały realistyczne, niemal ludzkie twarze. Będzie to miało szczególne znaczenie w przypadku maszyn wykorzystywanych w rozrywce, edukacji, opiece zdrowotnej i opiece nad osobami starszymi. Niektórzy ekonomiści szacują, że w ciągu najbliższej dekady może zostać wyprodukowanych ponad miliard robotów humanoidalnych.
Zespół dostrzega również etyczne obawy związane z tworzeniem maszyn, które potrafią emocjonalnie oddziaływać na ludzi. – To będzie potężna technologia. Musimy działać powoli i ostrożnie, aby czerpać korzyści, jednocześnie minimalizując ryzyko – przyznaje profesor Hod Lipson.
Źródło: rp.pl
