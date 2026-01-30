Inżynier Google, AI i Chiny. Przełomowy wyrok w sprawie szpiegostwa na ogromną skalę

Federalna ława przysięgłych w San Francisco uznała byłego inżyniera oprogramowania Google za winnego kradzieży tajemnic handlowych związanych z technologią sztucznej inteligencji tej firmy. 38-letni Linwei Ding, znany także jako Leon Ding, został uznany winnym siedmiu zarzutów szpiegostwa gospodarczego oraz siedmiu zarzutów kradzieży tajemnic handlowych. Według dokumentów sądowych chodzi o kradzież tysięcy stron poufnych informacji Google w celu osiągnięcia korzyści przez Chińską Republikę Ludową.

„Zdrada USA i pracodawcy”

– W dzisiejszym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji Linwei Ding zdradził zarówno Stany Zjednoczone, jak i swojego pracodawcę, kradnąc tajemnice handlowe dotyczące technologii AI Google na rzecz chińskiego rządu – powiedział w piątek Roman Rozhavsky, zastępca dyrektora wydziału kontrwywiadu i zwalczania szpiegostwa FBI. – Dzisiejszy werdykt potwierdza, że prawo federalne będzie egzekwowane w celu ochrony najcenniejszych technologii naszego kraju i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy je kradną.

Jak poinformowało amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości, jest to pierwszy w USA wyrok skazujący w sprawie szpiegostwa gospodarczego związanego bezpośrednio z technologiami AI.

Kierownictwo Google oraz amerykańscy politycy wielokrotnie publicznie mówili o globalnym wyścigu zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji, szczególnie między USA a Chinami. Szef Google DeepMind Demis Hassabis stwierdził niedawno w rozmowie z CNBC, że chińskie modele AI mogą być „tylko miesiące” za rozwiązaniami amerykańskimi i zachodnimi.