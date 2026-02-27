Reklama

Przełom w produkcji chipów. Ta technologia zmieni rynek AI i zagrozi pozycji Chin

Holenderski gigant ASML ogłosił, że jego najnowsze maszyny są gotowe do produkcji mniejszych i bardziej wydajnych układów scalonych. To technologiczny przełom dla branży półprzewodników, który może przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji.

Publikacja: 27.02.2026 10:57

Holenderska firma ASML dokonała kolejnego przełomu w wytwarzaniu chipów

Holenderska firma ASML dokonała kolejnego przełomu w wytwarzaniu chipów

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Maszyna do produkcji chipów w technologii High-NA EUV jest gotowa do wdrożenia do produkcji na dużą skalę – powiedział agencji Reuters jeden z członków kierownictwa wyższego szczebla. To wielki krok dla branży półprzewodników.

High-NA EUV: technologia, która przesuwa granice miniaturyzacji

Holenderska firma produkuje jedyne na świecie komercyjnie dostępne urządzenia do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), które stanowią kluczowy element wyposażenia fabryk producentów chipów. Nowe narzędzie pomoże takim firmom jak Intel, który już kupił taką maszynę, wytwarzać bardziej wydajne i energooszczędne układy, eliminując kilka kosztownych i złożonych etapów procesu produkcji – wynika z danych ASML. To proces tak precyzyjny, jak trafienie w monetę położoną na Księżycu.

Czytaj więcej

Chińczycy maja problem z dostępem do zachodnich maszyn do produkcji microprocesorów. Nowy wynalazek
Globalne Interesy
Laserowy przełom. Chiny złamały monopol na produkcję super chipów?

Opracowanie kosztownych narzędzi nowej generacji zajęło ASML wiele lat, ponieważ producenci chipów próbowali ustalić, w którym momencie ich wykorzystanie w produkcji masowej stanie się ekonomicznie uzasadnione.

Ponieważ obecna generacja narzędzi EUV zbliża się do technicznych granic możliwości wytwarzania złożonych chipów do sztucznej inteligencji, maszyny nowej generacji – zwane High-NA EUV – mają kluczowe znaczenie dla branży AI. Oznacza to układy o dużo mniejszym zużyciu energii (kluczowe przy gigantycznych farmach serwerowych) i wyższej mocy obliczeniowej niezbędnej do trenowania modeli takich jak GPT-5 czy Claude 4.

Reklama
Reklama

400 mln dol. za przewagę w wyścigu o chipy AI

Nowe urządzenia wielkości dużej ciężarówki kosztują około 400 mln dol., czyli dwa razy więcej niż obecne maszyny EUV. Z danych ASML wynika, że narzędzia High-NA EUV wyprodukowały już 500 tys. krzemowych wafli [cienkie plastry krzemu, na których "drukuje się" setki układów scalonych jednocześnie – red.] o średnicy talerza obiadowego i potrafią tworzyć wystarczająco precyzyjne wzory składające się na obwody układu scalonego – powiedział dyrektor ds. technologii firmy, Marco Pieters. – Urządzenia są gotowe do wdrożenia przez producentów.

Mimo technicznej gotowości firmom zajmie od dwóch do trzech lat przeprowadzenie wystarczających testów i prac rozwojowych, aby w pełni zintegrować je z produkcją.

Pieters poinformował, że obecnie firmie udało się osiągnąć około 80 proc. czasu bezawaryjnej pracy urządzeń i planuje zwiększyć ten wskaźnik do 90 proc. do końca roku. Dane obrazowania, które ASML zamierza opublikować, są wystarczające, aby przekonać klientów do zastąpienia wielu etapów wykonywanych przy użyciu starszej generacji narzędzi jednym etapem High-NA. Przetworzenie 500 tys. wafli pozwoliło firmie wyeliminować wiele początkowych problemów technicznych.

Czytaj więcej

Chipy i maszyny do ich wytwarzania są obecnie produktem strategicznym. Od tej branży zależy, kto będ
Globalne Interesy
Pracownik z Chin kradł cenne dane dotyczące produkcji chipów

ASML stało się centrum "wojny o chipy" między USA a Chinami. Rząd Holandii, pod naciskiem Waszyngtonu, nałożył restrykcje eksportowe, które uniemożliwiają sprzedaż maszyn EUV (a tym bardziej High-NA) do Chin. To tworzy technologiczną wyrwę: podczas gdy Zachód i Tajwan będą produkować układy w technologii 2nm i poniżej, Chiny mogą zostać zablokowane na poziomie 5-7nm. Podczas gdy smartfony z USA czy Korei Południowej będą stawać się potężniejsze, chińska elektronika użytkowa (telefony, laptopy) zacznie odstawać wydajnością, co uderzy w eksport Państwa Środka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Niedobór pamięci trwale wpłynie na producentów smartfonów i mocniej uderzy w mniejsze firmy korzysta
AI
AI wywołała „tsunami” w elektronice. Ceny smartfonów biją rekordy, sprzedaż spadnie
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Fala zwolnień w tech trwa. Block dołącza do Amazona i Mety
AI
Firma twórcy Twittera tnie tysiące miejsc pracy. Powód? Sztuczna inteligencja
Wojna Rosji z Ukrainą trwa już cztery lata. Kiedy może się zakończyć?
AI
Koniec wojny na Ukrainie? Tak prognozuje AI
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Mężczyzna niesie wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający prezydenta USA Donal
AI
AI zalewa sieć coraz lepszymi fałszywkami. Detektory nie nadążają
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama