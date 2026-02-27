Przełom w produkcji chipów. Ta technologia zmieni rynek AI i zagrozi pozycji Chin

Maszyna do produkcji chipów w technologii High-NA EUV jest gotowa do wdrożenia do produkcji na dużą skalę – powiedział agencji Reuters jeden z członków kierownictwa wyższego szczebla. To wielki krok dla branży półprzewodników.

High-NA EUV: technologia, która przesuwa granice miniaturyzacji

Holenderska firma produkuje jedyne na świecie komercyjnie dostępne urządzenia do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), które stanowią kluczowy element wyposażenia fabryk producentów chipów. Nowe narzędzie pomoże takim firmom jak Intel, który już kupił taką maszynę, wytwarzać bardziej wydajne i energooszczędne układy, eliminując kilka kosztownych i złożonych etapów procesu produkcji – wynika z danych ASML. To proces tak precyzyjny, jak trafienie w monetę położoną na Księżycu.

Opracowanie kosztownych narzędzi nowej generacji zajęło ASML wiele lat, ponieważ producenci chipów próbowali ustalić, w którym momencie ich wykorzystanie w produkcji masowej stanie się ekonomicznie uzasadnione.

Ponieważ obecna generacja narzędzi EUV zbliża się do technicznych granic możliwości wytwarzania złożonych chipów do sztucznej inteligencji, maszyny nowej generacji – zwane High-NA EUV – mają kluczowe znaczenie dla branży AI. Oznacza to układy o dużo mniejszym zużyciu energii (kluczowe przy gigantycznych farmach serwerowych) i wyższej mocy obliczeniowej niezbędnej do trenowania modeli takich jak GPT-5 czy Claude 4.