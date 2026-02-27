Przełom w produkcji chipów. Ta technologia zmieni rynek AI i zagrozi pozycji Chin

Holenderska firma ASML dokonała kolejnego przełomu w wytwarzaniu chipów
Maszyna do produkcji chipów w technologii High-NA EUV jest gotowa do wdrożenia do produkcji na dużą skalę – powiedział agencji Reuters jeden z członków kierownictwa wyższego szczebla. To wielki krok dla branży półprzewodników.
Holenderska firma produkuje jedyne na świecie komercyjnie dostępne urządzenia do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), które stanowią kluczowy element wyposażenia fabryk producentów chipów. Nowe narzędzie pomoże takim firmom jak Intel, który już kupił taką maszynę, wytwarzać bardziej wydajne i energooszczędne układy, eliminując kilka kosztownych i złożonych etapów procesu produkcji – wynika z danych ASML. To proces tak precyzyjny, jak trafienie w monetę położoną na Księżycu.
Czytaj więcej
Ten wynalazek może wywrócić produkcję chipów do góry nogami. Chińscy naukowcy opracowali technolo...
Opracowanie kosztownych narzędzi nowej generacji zajęło ASML wiele lat, ponieważ producenci chipów próbowali ustalić, w którym momencie ich wykorzystanie w produkcji masowej stanie się ekonomicznie uzasadnione.
Ponieważ obecna generacja narzędzi EUV zbliża się do technicznych granic możliwości wytwarzania złożonych chipów do sztucznej inteligencji, maszyny nowej generacji – zwane High-NA EUV – mają kluczowe znaczenie dla branży AI. Oznacza to układy o dużo mniejszym zużyciu energii (kluczowe przy gigantycznych farmach serwerowych) i wyższej mocy obliczeniowej niezbędnej do trenowania modeli takich jak GPT-5 czy Claude 4.
Nowe urządzenia wielkości dużej ciężarówki kosztują około 400 mln dol., czyli dwa razy więcej niż obecne maszyny EUV. Z danych ASML wynika, że narzędzia High-NA EUV wyprodukowały już 500 tys. krzemowych wafli [cienkie plastry krzemu, na których "drukuje się" setki układów scalonych jednocześnie – red.] o średnicy talerza obiadowego i potrafią tworzyć wystarczająco precyzyjne wzory składające się na obwody układu scalonego – powiedział dyrektor ds. technologii firmy, Marco Pieters. – Urządzenia są gotowe do wdrożenia przez producentów.
Mimo technicznej gotowości firmom zajmie od dwóch do trzech lat przeprowadzenie wystarczających testów i prac rozwojowych, aby w pełni zintegrować je z produkcją.
Pieters poinformował, że obecnie firmie udało się osiągnąć około 80 proc. czasu bezawaryjnej pracy urządzeń i planuje zwiększyć ten wskaźnik do 90 proc. do końca roku. Dane obrazowania, które ASML zamierza opublikować, są wystarczające, aby przekonać klientów do zastąpienia wielu etapów wykonywanych przy użyciu starszej generacji narzędzi jednym etapem High-NA. Przetworzenie 500 tys. wafli pozwoliło firmie wyeliminować wiele początkowych problemów technicznych.
Czytaj więcej
ASML, holenderski producent maszyn do układów scalonych, jeden z największych na świecie, oskarży...
ASML stało się centrum "wojny o chipy" między USA a Chinami. Rząd Holandii, pod naciskiem Waszyngtonu, nałożył restrykcje eksportowe, które uniemożliwiają sprzedaż maszyn EUV (a tym bardziej High-NA) do Chin. To tworzy technologiczną wyrwę: podczas gdy Zachód i Tajwan będą produkować układy w technologii 2nm i poniżej, Chiny mogą zostać zablokowane na poziomie 5-7nm. Podczas gdy smartfony z USA czy Korei Południowej będą stawać się potężniejsze, chińska elektronika użytkowa (telefony, laptopy) zacznie odstawać wydajnością, co uderzy w eksport Państwa Środka.
Globalny niedobór chipów pamięci wywołany boomem na sztuczną inteligencję wywołał w branży smartfonów „szok jak...
AI zmienia zasady gry w branży technologicznej. Block, firma Jacka Dorseya, ogłasza zwolnienie niemal połowy pra...
Sztuczna inteligencja stara się odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych pytań: kiedy i jak zakończy się wojna n...
Treści generowane przez sztuczną inteligencję są dziś tak realistyczne, że ich odróżnienie od prawdziwych materi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas