Z tego artykułu się dowiesz: Jak model AlphaGenome może wpłynąć na nasze rozumienie DNA i chorób genetycznych?

Dlaczego 98 proc. naszego genomu jest określane jako „ciemny genom” i jakie ma to znaczenie?

Jakie możliwości analizy i przewidywania dotyczące genomu oferuje AlphaGenome?

Jakie zastosowania w medycynie i nauce może znaleźć nowa technologia od DeepMind?

Model, nazwany AlphaGenome, może pomóc naukowcom odkryć, dlaczego drobne różnice w naszym DNA zwiększają ryzyko takich schorzeń jak nadciśnienie, demencja czy otyłość. Może on również znacząco przyspieszyć nasze zrozumienie chorób genetycznych oraz nowotworów.

Reklama Reklama

Twórcy modelu przyznają, że nie jest on doskonały, jednak eksperci określają go jako „niezwykłe osiągnięcie” i „ważny kamień milowy”. – Postrzegamy AlphaGenome jako narzędzie do zrozumienia, co robią funkcjonalne elementy genomu, co – mamy nadzieję – przyspieszy nasze podstawowe poznanie kodu życia – powiedziała BBC Natasha Latysheva, inżynierka badawcza w DeepMind.

Milion liter DNA w jednej analizie

Ludzki genom składa się z trzech miliardów liter kodu DNA – reprezentowanych przez litery A, C, G i T. Około 2 proc. tego materiału to geny kodujące wszystkie białka potrzebne organizmowi do wzrostu i funkcjonowania. Pozostałe 98 proc., które jest słabiej poznane, określa się mianem „ciemnego genomu”. Odgrywa on kluczową rolę w regulowaniu sposobu wykorzystania genów w organizmie i to właśnie tam znajduje się wiele mutacji powiązanych z chorobami.