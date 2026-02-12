Musk zmienia kurs: Księżyc zamiast Marsa, fabryka AI i satelity wystrzeliwane z katapulty

Najbogatszy człowiek powiedział pracownikom xAI – swojej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją, niedawno przejętej przez SpaceX – że musi ona zbudować fabrykę na Księżycu, która będzie produkować satelity AI. Aby wynosić je w przestrzeń kosmiczną, konieczne ma być stworzenie ogromnej elektromagnetycznej wyrzutni. Według „New York Timesa” wizja ta została przedstawiona podczas wewnętrznego, godzinnego spotkania z pracownikami xAI. Musk nie przedstawił jednak szczegółów technicznych i kosztów.

Centra danych w kosmosie: elektromagnetyczny mass driver i księżycowa fabryka

Musk myśli o budowie tzw. mass drivera – w praktyce elektromagnetycznego urządzenia (coilguna), które zamiast pocisków wystrzeliwuje ładunki w kosmos. Urządzenie to pozwala wykorzystać pola elektromagnetyczne do przyspieszania satelitów do prędkości orbitalnych bez użycia tradycyjnego paliwa rakietowego, co znacząco obniża koszty wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną. W połączeniu z księżycową infrastrukturą miałoby to być kluczowe dla rozbudowy mocy obliczeniowej jego imperium AI, które – jak uważa – nie może być ograniczone skończoną przestrzenią na Ziemi. – „Trzeba polecieć na Księżyc” – powiedział Musk. – „Obserwowanie, jak to się wydarza, będzie niesamowicie ekscytujące.”

Nowa fala księżycowego entuzjazmu Muska pojawia się po tym, jak jego firma kosmiczna SpaceX przejęła xAI w oczekiwaniu na historyczny debiut, który mógłby nastąpić nawet w połowie roku. Integracja obu firm ma ułatwić realizację planów budowy centrów danych w kosmosie oraz zapewnić większą kontrolę nad infrastrukturą niezbędną do rozwoju zaawansowanej AI.

W komunikacie dotyczącym przejęcia Musk argumentował, że sztuczna inteligencja oparta w przestrzeni kosmicznej to „jedyny sposób na skalowanie” tej technologii. Mówił o umieszczeniu centrów danych na orbicie Ziemi, gdzie miałyby dostęp do niemal nieograniczonych ilości energii słonecznej. Oprócz orbitalnych centrów danych wyobraża sobie również ogromną konstelację satelitów AI, co porównał do budowy „czującego słońca”.