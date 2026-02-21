Reklama

Chińska aplikacja wywołała panikę w Hollywood. Czy to koniec tradycyjnych filmów?

Nowy model AI chińskiej firmy stojącej za TikTokiem wstrząsnął Hollywood. Branża obawia się nie tylko jego możliwości, ale też konsekwencji dla praw autorskich i przyszłości tradycyjnej produkcji filmowej.

Publikacja: 21.02.2026 10:37

ByteDance rzuca wyzwanie Hollywood. Seedance 2.0 budzi obawy studiów

Foto: Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie innowacje oferuje chiński model AI Seedance 2.0 i dlaczego wywołał panikę w Hollywood?
  • W jaki sposób technologia Seedance 2.0 wpływa na branżę kreatywną i co oznacza dla twórczości filmowej?
  • Dlaczego mniejsze studia filmowe widzą w Seedance 2.0 ogromną szansę na rozwój?

Stworzony przez technologicznego giganta ByteDance model Seedance 2.0 potrafi generować wideo w jakości kinowej, wraz z efektami dźwiękowymi i dialogami, na podstawie zaledwie kilku pisemnych wskazówek – informuje BBC. Wiele klipów rzekomo stworzonych przy użyciu Seedance – z udziałem popularnych postaci, takich jak Spider-Man i Deadpool – stało się viralami.

Duże studia, takie jak Disney i Paramount, oskarżyły ByteDance o naruszenie praw autorskich, jednak obawy związane z tą technologią sięgają znacznie głębiej niż kwestie prawne.

Seedance został uruchomiony bez większego rozgłosu w czerwcu 2025 r. Dopiero druga wersja, która pojawiła się osiem miesięcy później, wywołała prawdziwe poruszenie. – Po raz pierwszy nie myślę: „To wygląda dobrze jak na AI”. Zamiast tego myślę: „To wygląda jak materiał prosto z prawdziwego procesu produkcyjnego” – powiedział BBC Jan-Willem Blom z kreatywnego studia Videostate.

AI z Chin tworzy wideo jak z prawdziwej produkcji filmowej

Podobnie jak inne narzędzia AI – Midjourney czy Sora firmy OpenAI – Seedance potrafi tworzyć filmy na podstawie krótkich tekstowych poleceń. W niektórych przypadkach już jedno polecenie wystarcza do wygenerowania materiału wysokiej jakości. Szczególnie imponujące jest to, że łączy tekst, obraz i dźwięk w jednym systemie.

Wpływ Seedance mierzony jest w dość nietypowy sposób: tym, jak dobrze generuje klip przedstawiający Willa Smitha jedzącego spaghetti.

Seedance nie tylko potrafi stworzyć niezwykle realistyczną wersję aktora zajadającego makaron, lecz także wygenerował viralowe nagrania przedstawiające Smitha walczącego z potworem ze spaghetti – a całość wygląda i sprawia wrażenie wysokobudżetowej produkcji filmowej.

Wielu ekspertów z branży i filmowców uważa, że Seedance otwiera nowy rozdział w rozwoju technologii generowania wideo.

Eksperci ostrzegają, że firmy rozwijające AI stawiają technologię ponad ludźmi, tworząc coraz potężniejsze narzędzia i wykorzystując dane bez wynagrodzenia dla ich twórców.

Prawa autorskie pod presją. Studia reagują ostro

Największe hollywoodzkie wytwórnie zaprotestowały przeciwko wykorzystywaniu przez Seedance chronionych prawem autorskim postaci, takich jak Spider-Man czy Darth Vader. Disney i Paramount wystosowały wezwania do zaprzestania naruszeń (cease-and-desist), żądając zaprzestania używania ich treści. Japonia również prowadzi dochodzenie wobec ByteDance w związku z domniemanymi naruszeniami praw autorskich, po tym, jak viralami stały się filmy AI z popularnymi postaciami anime.

ByteDance poinformował, że podejmuje kroki w celu „wzmocnienia obecnych zabezpieczeń”. Nie jest to jednak problem wyłącznie tej chińskiej firmy.

Zdaniem Shaanana Cohneya, badacza informatyki z Uniwersytetu w Melbourne, twórcy Seedance prawdopodobnie byli świadomi potencjalnych problemów z prawami autorskimi dotyczącymi zachodniej własności intelektualnej i mimo to podjęli ryzyko.

– Jest sporo przestrzeni do strategicznego naginania zasad, chwilowego ich łamania w celu zdobycia rozgłosu marketingowego – powiedział Cohney BBC.

Małe studia widzą w Seedance ogromną szansę

Tymczasem dla małych firm Seedance jest zbyt użyteczny, by go ignorować. David Kwok z singapurskiego Tiny Island Productions twierdzi, że AI tej jakości pozwoli firmom takim jak jego tworzyć filmy, których produkcja w tradycyjny sposób kosztowałaby znacznie więcej, niż mogą sobie pozwolić.

Jako przykład podaje dynamicznie rozwijający się w Azji rynek krótkich form wideo i mikrodramatów, które zwykle powstają przy niewielkich budżetach – około 140 000 dol. za nawet 80 odcinków trwających mniej niż dwie minuty każdy.

Chińska AI dogania Zachód – a może już go wyprzedza?

Seedance ponownie kieruje uwagę świata na chińskie technologie. – To sygnał, że chińskie modele co najmniej dorównują światowej czołówce – twierdzi Cohney. – Jeśli ByteDance potrafi stworzyć coś takiego niejako znikąd, to jakie inne modele mają jeszcze w zanadrzu chińskie firmy? – zastanawia się Cohney.

W ubiegłym roku inny chiński model AI – DeepSeek – wywołał globalne poruszenie i szybko stał się najczęściej pobieraną darmową aplikacją w amerykańskim sklepie Apple, wyprzedzając ChatGPT.

W ciągu ostatniego roku Pekin uczynił AI i robotykę centralnym elementem swojej strategii gospodarczej, intensywnie inwestując w zaawansowaną produkcję chipów komputerowych, automatyzację i generatywną AI, starając się uzyskać przewagę technologiczną nad USA.

Podczas gdy Seedance 2.0 trafiał na nagłówki gazet, inne duże chińskie firmy po cichu wprowadzały swoje nowe narzędzia generatywnej AI przed świętem Nowego Roku Księżycowego. Święto Wiosny coraz częściej staje się „świętem AI” – firmy planują premiery na okres, gdy miliony ludzi przebywają w domach i testują nowe aplikacje.

Rok 2026 może stać się punktem zwrotnym dla masowego upowszechnienia AI w Chinach – nie tylko chatbotów, lecz także agentów AI obsługujących transakcje, narzędzi programistycznych zintegrowanych z codzienną pracą oraz twórców wideo rutynowo korzystających ze sztucznej inteligencji.

