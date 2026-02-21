Chińska aplikacja wywołała panikę w Hollywood. Czy to koniec tradycyjnych filmów?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie innowacje oferuje chiński model AI Seedance 2.0 i dlaczego wywołał panikę w Hollywood?

W jaki sposób technologia Seedance 2.0 wpływa na branżę kreatywną i co oznacza dla twórczości filmowej?

Dlaczego mniejsze studia filmowe widzą w Seedance 2.0 ogromną szansę na rozwój?

Stworzony przez technologicznego giganta ByteDance model Seedance 2.0 potrafi generować wideo w jakości kinowej, wraz z efektami dźwiękowymi i dialogami, na podstawie zaledwie kilku pisemnych wskazówek – informuje BBC. Wiele klipów rzekomo stworzonych przy użyciu Seedance – z udziałem popularnych postaci, takich jak Spider-Man i Deadpool – stało się viralami.

Duże studia, takie jak Disney i Paramount, oskarżyły ByteDance o naruszenie praw autorskich, jednak obawy związane z tą technologią sięgają znacznie głębiej niż kwestie prawne.

Seedance został uruchomiony bez większego rozgłosu w czerwcu 2025 r. Dopiero druga wersja, która pojawiła się osiem miesięcy później, wywołała prawdziwe poruszenie. – Po raz pierwszy nie myślę: „To wygląda dobrze jak na AI”. Zamiast tego myślę: „To wygląda jak materiał prosto z prawdziwego procesu produkcyjnego” – powiedział BBC Jan-Willem Blom z kreatywnego studia Videostate.