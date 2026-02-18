Z tego artykułu się dowiesz: Jaką rolę odgrywa prędkość ruchu robotycznej protezy w odczuwaniu jej jako części ciała?

W jaki sposób naukowcy wykorzystują wirtualną rzeczywistość do badania akceptacji protez wspomaganych AI?

Dlaczego równowaga między autonomicznym a kontrolowanym ruchem protezy jest kluczowa dla jej funkcjonalności?

Jakie wyzwania stoją przed projektantami protez w kontekście naturalnych oczekiwań mózgu?

Naukowcy z Japonii sprawdzili, jak szybkość ruchów protezy wpływa na poczucie ucieleśnienia. Oceniano m.in. poczucie przynależności do ciała (body ownership), sprawczości, użyteczności oraz społeczne postrzeganie urządzenia, takie jak sprawność i ewentualny dyskomfort – informuje portal scitechdaily.com.

Reklama Reklama

Protezy z AI: jak szybkość ruchu wpływa na poczucie przynależności do ciała

Wyniki wykazały wyraźną zależność. Gdy robotyczne ramię poruszało się zbyt szybko lub zbyt wolno, uczestnicy czuli z nim słabszą więź i oceniali je jako mniej użyteczne. Natomiast gdy ruch odbywał się w umiarkowanym tempie, zbliżonym do naturalnego ludzkiego sposobu poruszania ręką – trwającym około jednej sekundy – badani najczęściej deklarowali, że proteza najbardziej przypominała ich własne ramię.

Dla osób, które utraciły dłoń lub rękę, protezy są kluczowym narzędziem przywracającym samodzielność w codziennym życiu. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na poprawie dokładności reakcji tych urządzeń na intencje użytkownika. Często polega to na przekształcaniu sygnałów biologicznych, takich jak elektromiografia (EMG) czy elektroencefalografia (EEG), w ruch.