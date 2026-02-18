Postępy w uczeniu maszynowym i AI otwierają drogę do tworzenia protez, które mogą działać samodzielnie
Naukowcy z Japonii sprawdzili, jak szybkość ruchów protezy wpływa na poczucie ucieleśnienia. Oceniano m.in. poczucie przynależności do ciała (body ownership), sprawczości, użyteczności oraz społeczne postrzeganie urządzenia, takie jak sprawność i ewentualny dyskomfort – informuje portal scitechdaily.com.
Wyniki wykazały wyraźną zależność. Gdy robotyczne ramię poruszało się zbyt szybko lub zbyt wolno, uczestnicy czuli z nim słabszą więź i oceniali je jako mniej użyteczne. Natomiast gdy ruch odbywał się w umiarkowanym tempie, zbliżonym do naturalnego ludzkiego sposobu poruszania ręką – trwającym około jednej sekundy – badani najczęściej deklarowali, że proteza najbardziej przypominała ich własne ramię.
Dla osób, które utraciły dłoń lub rękę, protezy są kluczowym narzędziem przywracającym samodzielność w codziennym życiu. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na poprawie dokładności reakcji tych urządzeń na intencje użytkownika. Często polega to na przekształcaniu sygnałów biologicznych, takich jak elektromiografia (EMG) czy elektroencefalografia (EEG), w ruch.
Równocześnie postępy w uczeniu maszynowym i AI otwierają drogę do tworzenia protez, które mogą działać samodzielnie. Przyszłe systemy będą mogły analizować sytuację i wspierać użytkownika poprzez ruch autonomiczny lub półautonomiczny. Jednak gdy kończyna porusza się niezależnie, użytkownicy mogą odbierać to jako „niepokojące” lub „niebędące częścią mojego ciała”. Taka reakcja stanowi istotną barierę dla powszechnej akceptacji protez wspieranych przez AI – informuje scitechdaily.com.
Wcześniejsze badania sugerowały, że ludzie lepiej akceptują autonomiczny ruch, gdy rozumieją jego intencję. Nawiązując do tej koncepcji, Harin Manujaya Hapuarachchi i współpracownicy ze School of Informatics na Kochi University of Technology sprawdzili, czy sama prędkość ruchu wpływa na akceptację.
Zespół wykorzystał wirtualną rzeczywistość, prezentując uczestnikom awatar, którego lewe przedramię zostało zastąpione protezą. Badani wykonywali zadanie polegające na sięganiu, podczas gdy wirtualne ramię automatycznie poruszało się w kierunku celu. Naukowcy zmieniali czas trwania ruchu w sześciu wariantach (od 125 milisekund do 4 sekund). Po każdej próbie uczestnicy oceniali poczucie przynależności do ciała, kontrolę, użyteczność (SUS) oraz swoje wrażenia dotyczące robotycznego ramienia przy użyciu standaryzowanej skali RoSAS, która służy do mierzenia oceny społecznych cech robotów.
Wyniki sugerują, że samo zwiększanie szybkości i precyzji protez nie wystarczy. W przypadku protez wspomaganych przez AI, które oferują autonomiczne wsparcie, projektanci muszą uwzględniać takie tempo ruchu, które odpowiada naturalnym oczekiwaniom ludzkiego mózgu wobec kończyn.
Wnioski te wykraczają poza same protezy ramion. Inne technologie działające jako „przedłużenie ciała”, takie jak dodatkowe robotyczne kończyny, egzoszkielety czy roboty noszone na ciele, również mogą skorzystać z ruchów naśladujących naturalną dynamikę człowieka.
Badacze planują także sprawdzić, jak długotrwałe użytkowanie wpływa na percepcję. Ludzie często zaczynają postrzegać znane narzędzia jako część swojego ciała. Przy codziennym korzystaniu nawet szybka i zaawansowana robotyczna kończyna może z czasem stać się „normalna”, łatwiejsza w obsłudze i bardziej zintegrowana z obrazem własnego ciała.
Wirtualna rzeczywistość pozostaje w tym procesie ważnym narzędziem badawczym. Umożliwia bezpieczne testowanie nowych technologii protez i metod sterowania, które nie są jeszcze szeroko dostępne. Dzięki temu naukowcy mogą oceniać reakcje psychologiczne, poziom akceptacji użytkowników oraz kwestie projektowe jeszcze przed wprowadzeniem takich urządzeń do codziennego użytku – informuje scitechdaily.com.
