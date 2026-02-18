Reklama

Jedna sekunda decyduje. Tak mózg akceptuje robotyczne ramię z AI

Wraz z upowszechnianiem się protez ramion napędzanych sztuczną inteligencją pojawiło się pytanie: czy ludzie naprawdę będą odczuwać te urządzenia jako część swojego ciała? Aby to zbadać, naukowcy wykorzystali wirtualną rzeczywistość, tworząc iluzję, że biologiczne ramię uczestnika zostało zastąpione robotyczną protezą.

Publikacja: 18.02.2026 21:47

Postępy w uczeniu maszynowym i AI otwierają drogę do tworzenia protez, które mogą działać samodzieln

Postępy w uczeniu maszynowym i AI otwierają drogę do tworzenia protez, które mogą działać samodzielnie

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką rolę odgrywa prędkość ruchu robotycznej protezy w odczuwaniu jej jako części ciała?
  • W jaki sposób naukowcy wykorzystują wirtualną rzeczywistość do badania akceptacji protez wspomaganych AI?
  • Dlaczego równowaga między autonomicznym a kontrolowanym ruchem protezy jest kluczowa dla jej funkcjonalności?
  • Jakie wyzwania stoją przed projektantami protez w kontekście naturalnych oczekiwań mózgu?

Naukowcy z Japonii sprawdzili, jak szybkość ruchów protezy wpływa na poczucie ucieleśnienia. Oceniano m.in. poczucie przynależności do ciała (body ownership), sprawczości, użyteczności oraz społeczne postrzeganie urządzenia, takie jak sprawność i ewentualny dyskomfort – informuje portal scitechdaily.com.

Protezy z AI: jak szybkość ruchu wpływa na poczucie przynależności do ciała

Wyniki wykazały wyraźną zależność. Gdy robotyczne ramię poruszało się zbyt szybko lub zbyt wolno, uczestnicy czuli z nim słabszą więź i oceniali je jako mniej użyteczne. Natomiast gdy ruch odbywał się w umiarkowanym tempie, zbliżonym do naturalnego ludzkiego sposobu poruszania ręką – trwającym około jednej sekundy – badani najczęściej deklarowali, że proteza najbardziej przypominała ich własne ramię.

Czytaj więcej

20 tys. ukraińskich żołnierzy straciło kończyny podczas wojny z Rosją. Pomogą im nowoczesne protezy
Technologie
Samouczące się protezy z AI pomagają ukraińskim żołnierzom. Mogą wrócić na front

Dla osób, które utraciły dłoń lub rękę, protezy są kluczowym narzędziem przywracającym samodzielność w codziennym życiu. Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na poprawie dokładności reakcji tych urządzeń na intencje użytkownika. Często polega to na przekształcaniu sygnałów biologicznych, takich jak elektromiografia (EMG) czy elektroencefalografia (EEG), w ruch.

Reklama
Reklama

Sztuczna inteligencja w protezach – kiedy robotyczne ramię staje się „moje”

Równocześnie postępy w uczeniu maszynowym i AI otwierają drogę do tworzenia protez, które mogą działać samodzielnie. Przyszłe systemy będą mogły analizować sytuację i wspierać użytkownika poprzez ruch autonomiczny lub półautonomiczny. Jednak gdy kończyna porusza się niezależnie, użytkownicy mogą odbierać to jako „niepokojące” lub „niebędące częścią mojego ciała”. Taka reakcja stanowi istotną barierę dla powszechnej akceptacji protez wspieranych przez AI – informuje scitechdaily.com.

Wcześniejsze badania sugerowały, że ludzie lepiej akceptują autonomiczny ruch, gdy rozumieją jego intencję. Nawiązując do tej koncepcji, Harin Manujaya Hapuarachchi i współpracownicy ze School of Informatics na Kochi University of Technology sprawdzili, czy sama prędkość ruchu wpływa na akceptację.

Czytaj więcej

Egzoszkielety, które opracowali naukowcy z North Carolina State University, pozwalają na przyspiesze
Technologie
Supermoc dla wszystkich. Rewolucyjne rozwiązanie da niezwykłą siłę i szybkość

Zespół wykorzystał wirtualną rzeczywistość, prezentując uczestnikom awatar, którego lewe przedramię zostało zastąpione protezą. Badani wykonywali zadanie polegające na sięganiu, podczas gdy wirtualne ramię automatycznie poruszało się w kierunku celu. Naukowcy zmieniali czas trwania ruchu w sześciu wariantach (od 125 milisekund do 4 sekund). Po każdej próbie uczestnicy oceniali poczucie przynależności do ciała, kontrolę, użyteczność (SUS) oraz swoje wrażenia dotyczące robotycznego ramienia przy użyciu standaryzowanej skali RoSAS, która służy do mierzenia oceny społecznych cech robotów.

Wyniki sugerują, że samo zwiększanie szybkości i precyzji protez nie wystarczy. W przypadku protez wspomaganych przez AI, które oferują autonomiczne wsparcie, projektanci muszą uwzględniać takie tempo ruchu, które odpowiada naturalnym oczekiwaniom ludzkiego mózgu wobec kończyn.

Nowoczesne protezy z AI a reakcje mózgu – wyzwania dla technologii medycznych

Wnioski te wykraczają poza same protezy ramion. Inne technologie działające jako „przedłużenie ciała”, takie jak dodatkowe robotyczne kończyny, egzoszkielety czy roboty noszone na ciele, również mogą skorzystać z ruchów naśladujących naturalną dynamikę człowieka.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Człowiek ośmiornica zwiększy produktywność. Ten projekt zakłada, że ludzie otrzymają dodatkowe kończ
Technologie
Japończycy tworzą superczłowieka. Zintegrują ludzi z robotami i AI

Badacze planują także sprawdzić, jak długotrwałe użytkowanie wpływa na percepcję. Ludzie często zaczynają postrzegać znane narzędzia jako część swojego ciała. Przy codziennym korzystaniu nawet szybka i zaawansowana robotyczna kończyna może z czasem stać się „normalna”, łatwiejsza w obsłudze i bardziej zintegrowana z obrazem własnego ciała.

Wirtualna rzeczywistość pozostaje w tym procesie ważnym narzędziem badawczym. Umożliwia bezpieczne testowanie nowych technologii protez i metod sterowania, które nie są jeszcze szeroko dostępne. Dzięki temu naukowcy mogą oceniać reakcje psychologiczne, poziom akceptacji użytkowników oraz kwestie projektowe jeszcze przed wprowadzeniem takich urządzeń do codziennego użytku – informuje scitechdaily.com.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Technologie Sztuczna Inteligencja Medycyna
Okulary Ray-Ban Meta odniosły ogromny sukces rynkowy. Szef Mety Mark Zuckerberg chce zrobić kolejny
AI
Koniec anonimowości na ulicach? Wielkie kontrowersje wokół okularów Mety
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Labplus automatyzuje diagnostykę. AI zinterpretuje wyniki 3 mln badań Polaków
AI
Przełom w diagnostyce laboratoryjnej. Polski algorytm wychodzi za granicę
Insilico Medicine prezentuje ISM0676 — nowy kandydat na lek przeciw otyłości opracowany z pomocą gen
AI
„Lek idealny” od AI? Nowa terapia na otyłość może wywrócić rynek
Teresa Olszewska
Materiał Partnera
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama