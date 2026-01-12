Elon Musk wieszczy koniec emerytur. „Pieniądze nie będą miały znaczenia”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prognozy Elona Muska dotyczące rozwoju nowych technologii?

Rozwój nowych technologii przyspiesza, a ów postęp ma przynieść ludzkości erę niespotykanego dotąd dostatku – tak przynajmniej twierdzi twórca SpaceX i Tesli. Eksperci ostrzegają jednak, że ta futurystyczna wizja kontrowersyjnego miliardera drastycznie rozjeżdża się z obecną kondycją finansową milionów obywateli.

Każdy będzie miał to, czego pragnie?

Wypowiedź Elona Muska, która zelektryzowała opinię publiczną, padła podczas rozmowy w podcaście „Moonshots with Peter Diamandis”. Wywiad rzuca nowe światło na to, jak dyrektor generalny Tesli i SpaceX postrzega najbliższą przyszłość ekonomiczną świata. Sam posiada majątek, którego wartość netto przekracza gigantyczną kwotę 600 mld dol. Innym radzi jednak, by nie zawracali sobie głowy pieniędzmi i oszczędzaniem na starość. Jak sugeruje, obecne modele finansowe wkrótce trafią do kosza.

– Nie martwcie się odkładaniem pieniędzy na emeryturę za 10 czy 20 lat. To nie będzie miało znaczenia. Oszczędzanie będzie nieistotne – stwierdził miliarder w podcaście.

Jego zdaniem kluczem do tej zmiany ma być gwałtowny postęp w trzech kluczowych sektorach: sztucznej inteligencji, energetyce oraz robotyce. Synergia tych dziedzin ma doprowadzić do skokowego wzrostu produktywności, kreując świat „dostatku zasobów”. W tej wizji tradycyjny dochód podstawowy zostanie zastąpiony przez „powszechny wysoki dochód”, a dobra i usługi staną się niemal darmowe. Musk roztacza wizję, w której „każdy może mieć wszystko, czego pragnie”. Wśród obietnic padają m.in. bezpłatny dostęp do edukacji oraz opieka zdrowotna na poziomie „wyższym niż cokolwiek dostępnego dzisiaj”. A to wszystko w perspektywie zaledwie najbliższych lat.