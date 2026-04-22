Prokurator generalny Florydy ogłosił we wtorek, że jego biuro wszczęło dochodzenie karne w sprawie OpenAI po przejrzeniu zapisów rozmów między chatbotem ChatGPT, wykorzystującym sztuczną inteligencję, a studentem Florida State University oskarżonym o zabójstwo dwóch osób i zranienie kilku innych po otwarciu ognia na terenie kampusu w kwietniu ubiegłego roku.

Czytaj więcej AI Chatboty pomagają planować zamachy i strzelaniny. Szokujący raport Zamiast pomagać w zdobywaniu wiedzy, AI podpowiada, jak planować strzelaninę lub krwawy zamach w szkole. Osiem z dziesięciu popularnych chatbotów d...

– Moi prokuratorzy przyjrzeli się temu i powiedzieli mi, że gdyby po drugiej stronie ekranu znajdowała się osoba, postawilibyśmy jej zarzut morderstwa – powiedział prokurator generalny James Uthmeier. Podejrzany o strzelaninę, Phoenix Ikner, nie przyznał się do dwóch zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i siedmiu zarzutów usiłowania morderstwa pierwszego stopnia. Jego proces ma się rozpocząć w październiku.

Kontrowersyjne rozmowy i zarzuty prokuratury

– Komunikacja między strzelcem a ChatGPT ujawniła, że chatbot doradzał strzelcowi, jakiego rodzaju broni użyć, jakiej amunicji użyć, czy broń będzie przydatna na krótkim dystansie. ChatGPT doradzał strzelcowi, o której porze dnia strzelanina będzie odpowiednia, aby mógł on spotkać więcej osób, oraz gdzie na terenie kampusu będzie można spotkać większą liczbę osób – wyjaśnił prokurator generalny.

Czytaj więcej Technologie „AI wzmacniała urojenia”. Pierwszy pozew o zabójstwo z udziałem ChatGPT Firma OpenAI i jej inwestor Microsoft zostali pozwani w związku z morderstwem i samobójstwem w stanie Connecticut. Chatbot ChatGPT obwiniany jest o...

Dodał, że Floryda wystawia wezwania sądowe do OpenAI, żądając dokumentacji polityki firmy i materiałów szkoleniowych dotyczących sytuacji, w których użytkownicy grożą wyrządzeniem krzywdy sobie lub innym. Biuro wzywa również do udostępnienia materiałów szkoleniowych dotyczących współpracy z organami ścigania i zasad zgłaszania potencjalnych przestępstw.

OpenAI odpowiada: AI nie ponosi winy

Rzecznik OpenAI poinformował w oświadczeniu dla CBS News, że firma zidentyfikowała konto, które prawdopodobnie było powiązane z Iknerem i udostępniła je organom ścigania. Firma stwierdziła, że ChatGPT „nie zachęcał ani nie promował nielegalnej lub szkodliwej działalności” i że bot udzielał rzeczowych odpowiedzi na pytania, powołując się na informacje, które można znaleźć w publicznych źródłach w internecie.

– Ubiegłoroczna strzelanina na Florida State University była tragedią, ale ChatGPT nie ponosi odpowiedzialności za tę straszną zbrodnię – oświadczył OpenAI.

Firma poinformowała, że będzie nadal współpracować z władzami i nieustannie pracuje nad wzmocnieniem zabezpieczeń, wykrywaniem szkodliwych intencji i ograniczaniem nadużyć.