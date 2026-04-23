Fizyczna AI zwiększa możliwości robotów, które lepiej rozumieją środowisko
Oto 10 gorących trendów w AI, w czasie gdy branża AI przestaje być tylko ciekawostką, a staje się motorem nauki i gospodarki.
AI nie tylko generuje tekst, ale potrafi już samodzielnie planować i wykonywać złożone zadania: od rezerwacji urlopu po prowadzenie procesów księgowych w firmach. Systemy te nie czekają na każdorazowe kliknięcie użytkownika, lecz potrafią samodzielnie kontaktować się z zewnętrznymi API i usługami. Przykładem jest „agent zakupowy”, który np. w USA nie tylko może już wyszukać najtańszą lodówkę czy telewizor, ale samodzielnie negocjuje rabat na czacie ze sprzedawcą i finalizuje transakcję.
Modele AI są już integrowane z robotami. Dzięki modelom VLA (Vision-Language-Action) roboty rozumieją polecenia głosowe i potrafią manipulować przedmiotami w nieznanym środowisku. Obecnie maszyny te uczą się przez obserwację wideo, co pozwala im błyskawicznie adaptować się np. do nowych linii montażowych w fabryce bez konieczności żmudnego programowania każdego ruchu przez inżyniera.
Coraz więcej obliczeń AI odbywa się bezpośrednio na smartfonach i laptopach dzięki potężnym jednostkom NPU. Dane użytkownika nie muszą już opuszczać urządzenia, by „cyfrowy asystent” mógł mu pomagać, co eliminuje opóźnienia wynikające z przesyłania danych do chmury. Przykładowo nowoczesne laptopy potrafią w czasie rzeczywistym tłumaczyć i streszczać spotkania wideo całkowicie w trybie offline, dbając o prywatność i poufność korporacyjną.
Poszczególne kraje (w tym Polska z projektem PLLuM) budują własne, narodowe modele językowe. Celem jest bezpieczeństwo danych państwowych i uniezależnienie się od gigantów z Doliny Krzemowej przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki kulturowej i językowej. Dzięki temu urzędy mogą korzystać z systemów AI wyszkolonych na lokalnym prawie i procedurach, co minimalizuje ryzyko błędnych interpretacji przepisów krajowych.
Ataki hakerskie są już zautomatyzowane, co wymusza tworzenie autonomicznych „tarczy obronnych”. AI w ciągu milisekund wykrywa anomalie i łata luki w kodzie, zanim człowiek w ogóle zauważy próbę włamania. Przykładem są systemy bankowe, które w czasie rzeczywistym generują unikalne pułapki (tzw. honeypots) dla botów próbujących wyłudzić dane, neutralizując zagrożenie, zanim dotrze ono do klientów.
Nowe modele AI kładą nacisk na logikę i „łańcuch myśli”. AI nie opiera się już tylko na statystycznym zgadywaniu kolejnego słowa, ale potrafi weryfikować fakty w zewnętrznych, zaufanych bazach danych (technologia RAG) przed udzieleniem odpowiedzi. Wyeliminowanie halucynacji było warunkiem koniecznym do wdrażania AI w medycynie, prawie i inżynierii, gdzie błąd może być kosztowny.
Modele, takie jak Veo czy Lyria, pozwalają każdemu na tworzenie fotorealistycznych filmów i profesjonalnych utworów muzycznych z prostych opisów. Narzędzia te stały się niezwykle inkluzywne, umożliwiając mniejszym firmom tworzenie kampanii reklamowych o jakości kinowej przy minimalnym budżecie. Mały producent rzemieślniczej kawy może dziś wygenerować profesjonalny spot reklamowy 4K, używając jedynie opisu tekstowego swojej wizji.
AI przyspiesza odkrycia naukowe. Specjalistyczne modele AI projektują nowe leki, analizują strukturę białek i szukają materiałów do wydajniejszych baterii w tempie tysiące razy szybszym niż ludzie. AI potrafi przeprowadzać miliony symulacji chemicznych w ciągu jednej nocy. Dzięki temu mają już miejsce zaawansowane testy kliniczne nad nowymi antybiotykami, które zostały w całości zaprojektowane przez algorytmy w zaledwie kilka tygodni.
Unijny AI Act oraz amerykańskie przepisy np. stanowe wchodzą w fazę wprowadzania i egzekwowania. Chodzi o certyfikowanie systemów AI, dbanie o transparentność danych treningowych i oznaczanie treści tworzonych przez algorytmy specjalnymi cyfrowymi znakami wodnymi. W USA egzekwowanie skupia się na obowiązkowych audytach pod kątem dyskryminacji algorytmicznej, co ma zapobiegać uprzedzeniom AI w rekrutacji czy przyznawaniu kredytów.
Szkoły i uczelnie zaczynają wdrażać systemy, które dostosowują program nauczania do indywidualnego tempa i sposobu uczenia się każdego studenta. AI analizuje, z którymi zadaniami uczeń ma problem, i natychmiast generuje przeznaczone do tego ćwiczenia oraz wyjaśnienia. Przykładem są platformy do nauki języków, które tworzą dialogi oparte na pasjach ucznia, np. ucząc gramatyki angielskiej poprzez symulację rozmowy o historii lotnictwa, jeśli to interesuje daną osobę.
