Oto 10 gorących trendów w AI, w czasie gdy branża AI przestaje być tylko ciekawostką, a staje się motorem nauki i gospodarki.

Reklama Reklama

1. Autonomiczne Agenty

AI nie tylko generuje tekst, ale potrafi już samodzielnie planować i wykonywać złożone zadania: od rezerwacji urlopu po prowadzenie procesów księgowych w firmach. Systemy te nie czekają na każdorazowe kliknięcie użytkownika, lecz potrafią samodzielnie kontaktować się z zewnętrznymi API i usługami. Przykładem jest „agent zakupowy”, który np. w USA nie tylko może już wyszukać najtańszą lodówkę czy telewizor, ale samodzielnie negocjuje rabat na czacie ze sprzedawcą i finalizuje transakcję.

2. Fizyczna AI

Modele AI są już integrowane z robotami. Dzięki modelom VLA (Vision-Language-Action) roboty rozumieją polecenia głosowe i potrafią manipulować przedmiotami w nieznanym środowisku. Obecnie maszyny te uczą się przez obserwację wideo, co pozwala im błyskawicznie adaptować się np. do nowych linii montażowych w fabryce bez konieczności żmudnego programowania każdego ruchu przez inżyniera.

3. AI On-Device

Coraz więcej obliczeń AI odbywa się bezpośrednio na smartfonach i laptopach dzięki potężnym jednostkom NPU. Dane użytkownika nie muszą już opuszczać urządzenia, by „cyfrowy asystent” mógł mu pomagać, co eliminuje opóźnienia wynikające z przesyłania danych do chmury. Przykładowo nowoczesne laptopy potrafią w czasie rzeczywistym tłumaczyć i streszczać spotkania wideo całkowicie w trybie offline, dbając o prywatność i poufność korporacyjną.

4. Wyścig o suwerenność technologiczną

Poszczególne kraje (w tym Polska z projektem PLLuM) budują własne, narodowe modele językowe. Celem jest bezpieczeństwo danych państwowych i uniezależnienie się od gigantów z Doliny Krzemowej przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki kulturowej i językowej. Dzięki temu urzędy mogą korzystać z systemów AI wyszkolonych na lokalnym prawie i procedurach, co minimalizuje ryzyko błędnych interpretacji przepisów krajowych.

5. AI w cyberbezpieczeństwie

Ataki hakerskie są już zautomatyzowane, co wymusza tworzenie autonomicznych „tarczy obronnych”. AI w ciągu milisekund wykrywa anomalie i łata luki w kodzie, zanim człowiek w ogóle zauważy próbę włamania. Przykładem są systemy bankowe, które w czasie rzeczywistym generują unikalne pułapki (tzw. honeypots) dla botów próbujących wyłudzić dane, neutralizując zagrożenie, zanim dotrze ono do klientów.

6. Redukcja halucynacji AI

Nowe modele AI kładą nacisk na logikę i „łańcuch myśli”. AI nie opiera się już tylko na statystycznym zgadywaniu kolejnego słowa, ale potrafi weryfikować fakty w zewnętrznych, zaufanych bazach danych (technologia RAG) przed udzieleniem odpowiedzi. Wyeliminowanie halucynacji było warunkiem koniecznym do wdrażania AI w medycynie, prawie i inżynierii, gdzie błąd może być kosztowny.

7. Demokratyzacja wideo i muzyki

Modele, takie jak Veo czy Lyria, pozwalają każdemu na tworzenie fotorealistycznych filmów i profesjonalnych utworów muzycznych z prostych opisów. Narzędzia te stały się niezwykle inkluzywne, umożliwiając mniejszym firmom tworzenie kampanii reklamowych o jakości kinowej przy minimalnym budżecie. Mały producent rzemieślniczej kawy może dziś wygenerować profesjonalny spot reklamowy 4K, używając jedynie opisu tekstowego swojej wizji.

8. AI w odkryciach naukowych

AI przyspiesza odkrycia naukowe. Specjalistyczne modele AI projektują nowe leki, analizują strukturę białek i szukają materiałów do wydajniejszych baterii w tempie tysiące razy szybszym niż ludzie. AI potrafi przeprowadzać miliony symulacji chemicznych w ciągu jednej nocy. Dzięki temu mają już miejsce zaawansowane testy kliniczne nad nowymi antybiotykami, które zostały w całości zaprojektowane przez algorytmy w zaledwie kilka tygodni.

9. Regulacje AI i ochrona użytkowników

Unijny AI Act oraz amerykańskie przepisy np. stanowe wchodzą w fazę wprowadzania i egzekwowania. Chodzi o certyfikowanie systemów AI, dbanie o transparentność danych treningowych i oznaczanie treści tworzonych przez algorytmy specjalnymi cyfrowymi znakami wodnymi. W USA egzekwowanie skupia się na obowiązkowych audytach pod kątem dyskryminacji algorytmicznej, co ma zapobiegać uprzedzeniom AI w rekrutacji czy przyznawaniu kredytów.

10. AI w edukacji spersonalizowanej

Szkoły i uczelnie zaczynają wdrażać systemy, które dostosowują program nauczania do indywidualnego tempa i sposobu uczenia się każdego studenta. AI analizuje, z którymi zadaniami uczeń ma problem, i natychmiast generuje przeznaczone do tego ćwiczenia oraz wyjaśnienia. Przykładem są platformy do nauki języków, które tworzą dialogi oparte na pasjach ucznia, np. ucząc gramatyki angielskiej poprzez symulację rozmowy o historii lotnictwa, jeśli to interesuje daną osobę.