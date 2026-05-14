Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego dotychczasowy lider rynku AI po raz pierwszy stracił dominację w kluczowym segmencie biznesowym?

Jakie strategiczne sojusze i miliardowe kontrakty stoją za bezprecedensowym wzrostem firmy Anthropic?

Na jakie zagrożenia dla swojej pozycji musi uważać twórca modeli Claude?

Krajobraz konkurencyjny rynku sztucznej inteligencji uległ właśnie radykalnemu przeobrażeniu. Według najnowszego raportu Ramp AI Index, publikowanego przez platformę fintechową Ramp, w kwietniu wskaźnik adopcji technologii Anthropic wśród przedsiębiorstw wzrósł o 3,8 punktu procentowego, osiągając pułap 34,4 proc. W tym samym czasie udział OpenAI spadł o 2,9 punktu. Efekt? Dotychczasowy gigant ma udziały w tym sektorze na poziomie 32,3 proc. To pierwszy raz w historii, kiedy start–up założony przez rodzeństwo Amodei wyprzedził firmę stojącą za chatbotem ChatGPT w segmencie biznesowym.

Sojusz z Google i superkomputer SpaceX

Dynamika tej zmiany jest bezprecedensowa. Jeszcze rok temu OpenAI utrzymywało bezpieczną przewagę, a Anthropic był postrzegany jako ambitny, ale znacznie mniejszy konkurent. W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy Anthropic czterokrotnie zwiększył tempo wdrożeń swoich rozwiązań, podczas gdy wzrost OpenAI w sektorze korporacyjnym niemal wyhamował. Jak zauważa Ary Kharazian, główny ekonomista Ramp, sektor oprogramowania nigdy wcześniej nie widział tak szybkiej wymiany na fotelu lidera. Dane pokazują, że Anthropic wygrywa obecnie aż 70 proc. starć o klientów, którzy po raz pierwszy decydują się na zakup profesjonalnych narzędzi AI.

Za sukcesem rynkowym idą astronomiczne kwoty i sojusze, które zmieniają układ sił w globalnej infrastrukturze technologicznej. Implikowana wycena Anthropic na rynkach wtórnych (pre–IPO) wzrosła w ostatnim czasie do oszałamiającego poziomu 1,2 bln dol. To o jedną piątą więcej niż wartość firmy kierowanej przez Sama Altmana.

Dziś już Anthropic jest jedną z najcenniejszych prywatnych firm w historii. Fundamentem tego zdarzenia bez wątpienia są dwie umowy. Pierwszą z nich jest kontrakt z Google Cloud o wartości 200 mld dol. Anthropic zobowiązał się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wyda tę kwotę na usługi chmurowe i specjalistyczne jednostki TPU (Tensor Processing Units). Skala tego porozumienia jest tak ogromna, że odpowiada ono za ponad 40 proc. portfela zamówień (tzw. backlog), który Google ujawniło niedawno swoim inwestorom.

Drugim filarem jest partnerstwo ze SpaceX. Anthropic uzyskał pełny dostęp do mocy obliczeniowej centrum danych Colossus 1 w Memphis. To technologiczna bestia wyposażona w ponad 222 tys. najnowocześniejszych układów GPU firmy Nvidia, w tym jednostki H200 i nowej generacji GB200. Obie firmy rozważają nawet budowę kosmicznych centrów danych, co ma rozwiązać problemy z dostępnością energii i chłodzeniem na Ziemi.

Droga do giełdowego debiutu i ryzyka dominacji

Na koniec 2025 r. roczne przychody Anthropic wynosiły 9 mld dol. Obecne szacunki wskazują, że przekroczyły one już 40 mld dol., co oznacza ponad trzydziestokrotny wzrost w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Przy zespole liczącym około 5 tys. pracowników, firma być może staje się najbardziej efektywną kapitałowo organizacją w historii branży technologicznej pod względem przychodów generowanych na jednego zatrudnionego. Bankierzy z Wall Street już przygotowują się na jeden z największych debiutów w historii. Wejście Anthropic na giełdę planowane jest na październik, a prognozowana wartość oferty publicznej może przekroczyć 60 mld dol. (jeśli firma utrzyma obecną wycenę, zadebiutuje jako 11. najcenniejsza spółka giełdowa świata, wyprzedzając takie legendy jak Tesla czy Saudi Aramco).

Mimo tych sukcesów, analitycy ostrzegają przed nadmiernym optymizmem. Ary Kharazian z Ramp wskazuje na trzy główne zagrożenia dla nowej dominacji Anthropic: rosnące koszty tokenów przy skomplikowanych zapytaniach obrazowych, sporadyczne awarie modelu Claude oraz minimalne koszty przejścia użytkowników do konkurencji. OpenAI nie zamierza bowiem oddawać pola bez walki – firma Altmana wciąż dominuje na rynku konsumenckim i zapowiada, że dzięki nowym modelom i tańszym produktom, takim jak Codex, odzyska palmę pierwszeństwa.