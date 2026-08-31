MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ORANGE POLSKA

Cyberprzestępcy nie omijają żadnej okazji do prób ataków, włamań, wykradania danych i wyłudzeń. Jaka jest skala ich działalności w Polsce?

Według najnowszego raportu CERT Polska – wyspecjalizowanego zespołu zajmującego się monitorowaniem i reagowaniem na zagrożenia w sieci – w lipcu 2026 r. zarejestrowano 31,2 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa, które miały lub mogły mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Dla porównania, w czerwcu było ich 22,8 tys.

Z kolei według danych pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w całym 2025 r. odnotowano niemal 273 tys. incydentów, co oznacza wzrost rok do roku aż o 144,4 proc.

Jak wynika z najnowszego „Barometru cyberbezpieczeństwa” przygotowywanego przez firmę doradczą KPMG, w 2025 r. aż 96 proc. organizacji odnotowało przynajmniej jeden incydent – to wzrost o 13 pkt proc. r./r. i rekordowy odczyt w dziewięcioletniej historii badania, a w połowie firm wzrosła liczba prób ataków.

Lepiej zapobiegać, niż gasić pożar

Skuteczne zapobieganie incydentom związanym z cyberbezpieczeństwem jest sumą dwóch czynników: świadomości – bo najsłabszym ogniwem obrony są błędy ludzkie, oraz odpowiednich narzędzi – tu liczą się sprawdzeni dostawcy, którzy przygotowują je w odpowiedzi na realne zagrożenia i potrzeby.

Wśród dostawców rozwiązań bezpieczeństwa skierowanych do firm jest Orange Polska, który stale udoskonala oferowane narzędzia i opracowuje nowe. Operator wdrożył w ostatnim czasie dwie nowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla firm.

Pierwsza dotyczy ochrony infrastruktury przemysłowej i jest elementem większego zestawu usług chroniących tego typu infrastrukturę. Druga związana jest z kompleksową ochroną przed cyberzagrożeniami, przeznaczoną dla firm średnich i większych.

Urządzenia przemysłowe pod kontrolą

Wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej zapewnia nowa usługa Zdalny Dostęp Serwisowy (ZDS). Dostarcza ona pełną kontrolę nad zdalną pracą dostawców i pracowników, chroni łańcuch dostaw i pomaga ograniczać ryzyko cyberataków.

ZDS to nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie dla firm, które chcą skutecznie zabezpieczyć zdalny dostęp do infrastruktury OT. OT – czyli technologie operacyjne – to m.in. infrastruktura związana z energetyką, transportem, automatyką przemysłową czy wodociągami. System umożliwia bezpieczne, kontrolowane i audytowalne połączenia z urządzeniami przemysłowymi, takimi jak sterowniki PLC, panele HMI, systemy SCADA, serwery, stacje inżynierskie oraz urządzenia sieciowe, takie jak routery, switche – eliminując ryzyko nieautoryzowanych działań.

Zdalny Dostęp Serwisowy oferuje firmom kontrolę nad pracą dostawców i pracowników – każda sesja jest autoryzowana, monitorowana i nagrywana. Eliminuje ryzyka niekontrolowanych połączeń z zewnętrznych środowisk, ogranicza potencjalne wektory ataków i zapewnia pełną widoczność aktywności użytkowników łączących się z siecią – pracowników lub serwisantów.

Najważniejsze cechy rozwiązania to m.in.:

* kontrola uprzywilejowanych dostępów – chroni organizacje przed naruszeniami danych i cyberatakami,

* menedżer haseł i automatyczna rotacja haseł – przechowują i zabezpieczają hasła, pozwalając na połączenia z urządzeniami i stacjami inżynierskimi bez ujawniania poświadczeń użytkownikom,

* polityki dostępu – precyzyjne zasady przydzielania uprawnień,

* możliwość uruchomienia wieloskładnikowego uwierzytelniania.

Nowa usługa – od wykrycia ataku po jego neutralizację

Kolejną nową propozycją Orange Polska z zakresu cyberbezpieczeństwa dla firm jest Dynamic SOC. To modułowe rozwiązanie dla średnich i większych firm, zatrudniających co najmniej 20 osób.

Dynamic SOC zapewnia ochronę urządzeń i infrastruktury, począwszy od wykrycia zagrożenia, poprzez reakcję na nie, aż do skutecznego rozwiązania problemu. Chroni firmowe komputery, serwery i infrastrukturę, wykrywa i blokuje zagrożenia, zapewnia szybką reakcję na incydenty bezpieczeństwa oraz wsparcie ekspertów Orange Polska i monitoring przez całą dobę. To rozwiązanie zapewnia pełne zarządzanie bezpieczeństwem.

Usługa jest odpowiedzią na wiele potrzeb firm, które nie mają specjalistycznych kompetencji związanych z cyberbezpieczeństwem. Wspiera ich także w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

Dynamic SOC opiera się na rozwiązaniach typu EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response), SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), a przede wszystkim na doświadczonych analitykach Security Operations Center Orange Polska. Istotnym wyróżnikiem są unikalne źródła danych (threat feeds) Grupy Orange, czyli źródła danych dostarczające na bieżąco informacji o zagrożeniach.

W usłudze Dynamic SOC klient otrzymuje dostęp do specjalnego, wydzielonego portalu w języku polskim, w którym może na bieżąco śledzić wszystkie wykryte zagrożenia, ich status oraz działania podejmowane przez ekspertów cyberbezpieczeństwa. Otrzymuje także comiesięczny raport z podsumowaniem stanu bezpieczeństwa firmy: zestawienie zagrożeń i ich statusów, podjętych działań, statystyki oraz rekomendacje działań zwiększających bezpieczeństwo firmy.

Najnowsze rozwiązania Orange Polska dla przedsiębiorców opierają się na profesjonalnej wiedzy specjalistów firmy i znajomości praktyki biznesowej. Ich celem jest maksymalna ochrona i wsparcie biznesu w codziennej działalności.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z ORANGE POLSKA