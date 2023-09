Dzieło polskich naukowców. Świeca, która zabija wirusy i bakterie

Dzięki specjalnej mieszance parafin i olejów naturalnych naukowcom z Centrum Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CRTP) i ekspertom Gala Group udało się opracować technologię produkcji świec zapachowych, która pozwoli zagospodarować rynkową niszę. – Do tej pory nie było na rynku takiego produktu. To unikalna propozycja, która – poza walorami aromaterapii – pozytywnie wpływa też na zdrowie użytkowników i działa oczyszczająco w otoczeniu, gdzie będzie używana świeca. Mamy ambitne plany, a ich realizację rozpoczniemy od rynku polskiego i niemieckiego – zaznacza Grzegorz Putynkowski, prezes CBRTP.

Polski wynalazek trafi na niemiecki rynek

Opracowanie odpowiedniej mieszanki chemicznej stanowiło duże wyzwanie, które udało się pokonać ekspertom CBRTP. – Jod jest pierwiastkiem tyleż pożytecznym, co kłopotliwym – tłumaczy Grzegorz Putynkowski. – Jest trudny do użycia, szczególnie w procesach przemysłowych, z powodu wysokiej reaktywności – ciężko przechowywać go w instalacjach i zbiornikach z materiałów konwencjonalnych, ponieważ jod reaguje z materiałami, z których są zbudowane, niszcząc instalacje produkcyjne – dodaje.

CBRTP udało się tworzyć stabilne połączeniu jodu z olejami naturalnymi, co ograniczyło jego aktywność chemiczną. – Dopiero w wyniku spalania mieszanek parafinowo-olejowych zawartych w świecy jod powraca do postaci aktywnej, która nie tylko wspomaga organizm człowieka, lecz także niszczy wirusy, bakterie i grzyby – wskazuje Putynkowski.

Według szacunków WHO niedobór jodu może dotyczyć nawet 2 mld ludzi na świecie. Choć pierwiastek i jego działanie obrosły wieloma mitami, jest on organizmowi niezbędny m.in. do produkcji hormonów tarczycy T3 i T4. A jodu zawartego w świecy nie da się przedawkować. Jak podkreślają eksperci, zapalona świeca stopniowo uwalnia jod, który można wdychać z powietrzem, a jednocześnie pierwiastek osiada z kurzem na meblach i płaskich powierzchniach, zabijając niesprzyjające ludziom czynniki mikrobiologiczne.